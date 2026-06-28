Jurnalista Muberra Unsal a fost reținută deși s-a identificat în repetate rânduri ca fiind reporter, potrivit Uniunii Jurnaliștilor din Turcia.

Forțele de ordine au instalat bariere metalice în jurul emblematicii Piețe Taksim și au blocat principalele locuri de adunare, inclusiv cartierul Kadikoy din partea asiatică a orașului. Circulația metroului a fost, de asemenea, restricționată. Organizatorii au declarat că, în ciuda interdicțiilor, protestatarii s-au adunat în mai multe zone ale orașului și și-au anunțat intenția de a continua demonstrațiile.

Jurnaliștii, vizați din nou

„Jurnaliștii care relatează despre marșul Pride de la Istanbul se confruntă din nou cu obstacole ilegale în acest an. Deși s-a identificat în repetate rânduri ca fiind jurnalistă, Unsal a fost reținută”, a scris Uniunea Jurnaliștilor din Turcia pe X.

Pe clădirea Baroului din Istanbul, a fost desfășurat un banner cu inscripția: „Drepturile LGBT sunt drepturi ale omului”. Homosexualitatea nu este ilegală în Turcia, însă comunitatea LGBT+ este vizată frecvent de președintele Recep Tayyip Erdogan, care o acuză pentru scăderea natalității. Marșul Pride, organizat anual, este interzis aproape sistematic din 2015.

Protestatarii, care au scandat că nu vor renunța și că vor continua să iasă în stradă, au transformat duminica într-o nouă confruntare cu autoritățile, într-o țară în care manifestațiile pentru drepturile comunității LGBT sunt tot mai dificil de organizat.