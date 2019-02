Marș cu mii de persoane la Moscova și Sankt Petersburg, în memoria lui Boris Nemțov. FOTO

Participanţii la acest marş purtau portrete ale lui Nemţov sau flori, iar unii agitau pancarte cu mesaje anti-Kremlin, informează AFP, citat de News.ro.

Principalul opozant al preşedintelui rus Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, a participat la marş.

Potrivit poliţiei moscovite, aproximativ 6.000 de persoane au participat la marş. Organizatorii estimau, pe de altă parte, că 10.000 de persoane au mărşăluit în centrul capitalei ruse.

Această defilare „priveşte viitorul acestei ţări pe care Putin o îndepărtează de poporul său”, a declarat pentru AFP unul dintre reprezentanţii opoziţiei liberale, Ilia Iaşin.

Ivan, un şofer care face livrări, în vârstă de 55 de ani şi care a refuzat să-şi spună numele de familie, a declarat pentru AFP că participă la acest marş în amintirea lui Boris Nemţov, „o persoană cinstită, cu principii democratice”.

Un marş a fost organizat şi la Sankt Petersburg, al doilea cel mai important oraş din ţară. La el au luat parte aproximativ 800 de persoane, adunate în faţa unei gări în localitate.

„Vin la acest eveniment în fiecare an. Din nefericire, nimic nu se schimbă în ţară şi nu putem să rămânem tăcuţi”, a declarat pentru AFP o femeie în vârstă de 50 de ani, Galina Apraksina.

Biris Nemţov, care a jucat un rol important în opoziţia faţă de Vladimir Putin şi care a fost vicepremier în timpul preşedinţiei lui Boris Elţîn, a fost ucis prin împuşcare, cu patru gloanţe, trase de aproape, pe un pod, la doi paşi de Kremlin, la 27 februarie 2015.

