„Aliații... discută intens între ei [și] cu Statele Unite... cea mai bună cale de urmat pentru a gestiona această problemă majoră de securitate”, a declarat Rutte jurnaliștilor la Bruxelles. „Sunt încrezător că aliații, ca întotdeauna, vor face totul în sprijinul intereselor noastre comune — așa cum facem mereu — astfel încât vom găsi o soluție.”

Președintele american a cerut partenerilor europeni să contribuie la securizarea acestei rute comerciale esențiale — o solicitare pe care majoritatea au respins-o categoric.

Ca urmare, Donald Trump a criticat aliații NATO, avertizând că ar putea reconsidera rolul SUA în alianță, chiar dacă unele state, precum Estonia, au oferit echipamente. Marți, liderul american a susținut că nu mai are nevoie de sprijinul Europei pentru această operațiune.

Rutte, care a fost anterior criticat pentru afirmațiile potrivit cărora războiul lui Trump are „sprijin larg” în rândul aliaților, a lăudat din nou joi Statele Unite pentru slăbirea capacităților militare ale Iranului, inclusiv în ceea ce privește rachetele balistice și potențialul nuclear.

Citește și
Un copil de 5 ani ar fi fost ucis de fratele său mai mare, în SUA. Băiatul de 11 ani a fost pus sub acuzare
Un copil de 5 ani ar fi fost ucis de fratele său mai mare, în SUA. Băiatul de 11 ani a fost pus sub acuzare

„Ceea ce fac SUA în acest moment este să reducă aceste capacități ale Iranului și cred că este foarte important”, a spus el. „Este important pentru securitatea Europei, pentru Orientul Mijlociu și este vital pentru Israel.”