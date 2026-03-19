„Aliații... discută intens între ei [și] cu Statele Unite... cea mai bună cale de urmat pentru a gestiona această problemă majoră de securitate”, a declarat Rutte jurnaliștilor la Bruxelles. „Sunt încrezător că aliații, ca întotdeauna, vor face totul în sprijinul intereselor noastre comune — așa cum facem mereu — astfel încât vom găsi o soluție.”

Președintele american a cerut partenerilor europeni să contribuie la securizarea acestei rute comerciale esențiale — o solicitare pe care majoritatea au respins-o categoric.

Ca urmare, Donald Trump a criticat aliații NATO, avertizând că ar putea reconsidera rolul SUA în alianță, chiar dacă unele state, precum Estonia, au oferit echipamente. Marți, liderul american a susținut că nu mai are nevoie de sprijinul Europei pentru această operațiune.

Rutte, care a fost anterior criticat pentru afirmațiile potrivit cărora războiul lui Trump are „sprijin larg” în rândul aliaților, a lăudat din nou joi Statele Unite pentru slăbirea capacităților militare ale Iranului, inclusiv în ceea ce privește rachetele balistice și potențialul nuclear.

„Ceea ce fac SUA în acest moment este să reducă aceste capacități ale Iranului și cred că este foarte important”, a spus el. „Este important pentru securitatea Europei, pentru Orientul Mijlociu și este vital pentru Israel.”