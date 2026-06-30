"Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a înfrunta cu hotărâre această nouă lume, să asigurăm securitatea ţării noastre şi să profităm de oportunităţile care decurg din investiţiile în puterea noastră suverană", a declarat şeful guvernului, dezvăluind astfel planul mult aşteptat al investiţiilor în apărare.

Atunci când a fost întrebat dacă potenţialul său succesor, Andy Burnham, s-a angajat să realizeze investiţii viitoare în domeniul apărării, premierul britanic Keir Starmer a declarat că "nu are nicio îndoială" că orice guvern laburist viitor va continua să acţioneze pe baza planului său, potrivit Reuters.

Starmer a afirmat că programul actual va servi drept "platformă pe care oricine îmi va succeda va putea construi".

El îşi anunţase anterior în luna iunie demisia. Andy Burnham, în prezent singurul candidat declarat la succesiunea sa, a afirmat că ar putea fi numit prim-ministru încă din luna viitoare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat marţi planurile Marii Britanii de a-şi majora cheltuielile în domeniul apărării, notează Reuters.

Keir Starmer a declarat marţi că cheltuielile pentru apărare vor creşte cu aproape 80 de miliarde de lire sterline (105,85 miliarde de dolari) pe an până în 2029, ceea ce va permite atingerea obiectivului de alocare a 3% din PIB pentru cheltuielile militare.

"Salut Planul de investiţii în apărare al Regatului Unit. O apărare mai puternică a Regatului Unit ne asigură tuturor mai multă securitate. Acesta este un pas important către atingerea nivelului de 3,5% din PIB alocat apărării, convenit la (summitul NATO de la) Haga anul trecut", a scris Rutte pe platforma X.