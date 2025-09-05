Mamă acuzată de crimă: Și-a lăsat copilul să moară într-o mașină, la peste 35°C. A mers întâi la fast food, apoi la spital

Vanessa Esquivel, în vârstă de 27 de ani, este acuzată că și-a lăsat în mod intenționat bebelușul de 15 luni în mașină, timp de peste două ore, într-o zi caniculară în Dallas, Texas, când afară erau peste 35°C, scrie Mirror.co.uk.

Pe 16 august, în jurul orei 14:00, Esquivel a început ziua de muncă, lăsând copilul în mașina parcată în fața locului de muncă, deși știa că sistemul de aer condiționat nu funcționează. Ea nu s-a întors la copil decât în jurul orei 17:30, după mai bine de două ore.

În loc să meargă direct la spital, mama a făcut o oprire la McDonald's, în timp ce copilul agoniza în mașină.

Când a ajuns la spitalul Medical City Plano, femeia le-a spus medicilor că băiețelul s-a simțit rău, însă cadrele medicale au constatat că acesta murise deja.

Patru zile mai târziu, Vanessa Esquivel a fost arestată de poliția din Frisco și acuzată de crimă de gradul întâi. Potrivit anchetatorilor, faptele îndeplinesc condițiile legale pentru acuzația de omor, întrucât acțiunile sale – lăsarea intenționată a copilului într-un mediu periculos – au condus direct la decesul micuțului. Ea este reținută în penitenciarul din comitatul Collin, cu o cauțiune stabilită la 250.000 de dolari.

Potrivit experților în sănătate publică, lăsarea copiilor în mașini încuiate, în special pe vreme călduroasă, poate fi fatală.

Temperaturile din interiorul unui vehicul pot deveni periculoase în doar câteva minute, chiar și în zile aparent blânde. Copiii sunt deosebit de vulnerabili, deoarece corpul lor se încălzește de 3 până la 5 ori mai repede decât cel al adulților.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













