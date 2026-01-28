Sunt concluziile unui sondaj realizat de centrul independent Levada, prezentat la Berlin. Sociologii explică această mentalitate prin efectele pe termen lung ale propagandei antioccidentale şi ale unei societăţi marcate de decenii de confruntări armate.

Studiul, realizat la comanda Fundaţiei germane Saharov, a analizat opiniile populaţiei ruse după aproape patru ani de război în Ucraina. Rezultatele au fost prezentate de sociologul Lev Gudkov, director de cercetare al centrului Levada, instituţie catalogată drept „agent străin” de autorităţile de la Moscova.

Gudkov a vorbit despre o „militarizare a conştiinţei” colective, subliniind că, în cei peste 30 de ani de la prăbuşirea Uniunii Sovietice, Rusia a cunoscut doar şase ani fără război. Acest context, spune el, a modelat profund modul în care populaţia percepe relaţiile internaţionale.

Potrivit sondajului, 62% dintre respondenţi consideră Polonia şi Lituania drept state ostile. Pe lista ţărilor percepute negativ urmează Regatul Unit, cu 57%, Germania, cu 50%, şi Suedia, cu 40%.



Reacții diverse pentru SUA

Statele Unite ocupă o poziţie distinctă în percepţia publică rusă: 53% dintre cei chestionaţi le văd mai degrabă ca pe un competitor decât ca pe un inamic direct.

Atunci când au fost rugaţi să indice cinci ţări prietene, respondenţii au menţionat cel mai frecvent Belarus, China, Kazahstan, India şi Coreea de Nord. Cu excepţia Indiei, toate aceste state sunt considerate regimuri autoritare sau represive.

Imaginea Statelor Unite în rândul populaţiei ruse a variat semnificativ de-a lungul ultimelor decenii. Potrivit lui Gudkov, percepţia s-a deteriorat în perioada administraţiei Joe Biden, pe fondul sprijinului acordat de Washington Ucrainei, dar s-a ameliorat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, moment care a alimentat speranţe privind o posibilă încheiere rapidă a conflictului.

