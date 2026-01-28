Planul de pace în 20 de puncte este discutat ca un document bilateral între Ucraina și SUA, iar Rusia va semna separat cu SUA, a declarat ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha într-un interviu acordat European Pravda.

Volodimir Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Vladimir Putin, însă „Rusia rămâne un obstacol în procesul de pace”, a mai spus Sîbiha.

„Dacă vorbim în mod specific despre acest cadru în 20 de puncte, atunci acesta este în prezent un document bilateral care va fi semnat de SUA și Ucraina. Iar SUA ar trebui să îl semneze împreună cu Rusia. Deocamdată, aceasta este exact structura discutată, dar negocierile sunt încă în desfășurare, este un proces”, a declarat Sîbiha în cadrul interviului.

Sîbiha a mai declarat că Europa sprijină Ucraina în procesul de pace și în acordurile privind garanțiile de securitate. „Este important că, pentru prima dată, se folosește termenul „garanții de securitate”, și nu „asigurări” sau ceva similar”, a mai precizat acesta.

„De asemenea, este important ca lucrurile fundamentale care au o importanță decisivă pentru Ucraina și pentru securitatea noastră să fie obligatorii din punct de vedere juridic. Prin urmare, este important să existe un acord cu privire la necesitatea ratificării garanțiilor - în special, ratificarea acestora de către Congresul SUA. Există un alt element fundamental, fundamental – „Boots on the Ground”, adică prezența trupelor străine”, a continuat ministrul ucrainean.

Detaliile acestui acord sunt încă în curs de elaborare, a mai declarat Sîbiga, care a mai precizat că prezența trupelor occidentale în Ucraina este o garanție a securității investițiilor.

„Prin urmare, vom continua să apărăm această poziție, este fundamentală pentru noi,” a mai precizat oficialul.

Ucraina urmărește și un pachet de descurajare, inclusiv autosuficiență în apărare aeriană și arme cu rază lungă, pentru a arăta regimului rus consecințele încălcării păcii, a conchis ministrul ucrainean de Externe.

Negocierile de pace au avansat prin întâlniri trilaterale la Abu Dhabi, iar partea americană rămâne implicată activ.













