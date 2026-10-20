Ucraina și Republica Moldova avansează împreună în procesul de aderare la UE, până când vor fi deschise toate cele șase grupuri de capitole de negociere - liste de reforme necesare pentru alinierea legislației celor două țări la normele Uniunii Europene, potrivit Kyiv Independent.

Pe 13 octombrie, la Luxemburg, cele două țări au obținut deschiderea a încă două dintre aceste grupuri, astfel că au mai rămas două, despre care se speră că vor fi deschise până la sfârșitul anului. Pe 20 octombrie, experți tehnici din cele 27 de state membre ale UE s-au reunit pentru a încerca să ajungă la un acord privind un pas procedural care ar permite începerea procesului de deschidere a ultimelor două grupuri. Acestea vizează agricultura, mediul și transporturile.

Cu toate acestea, Ungaria a blocat inițiativa, provocând nemulțumirea celorlalte 26 de state membre, au declarat trei diplomați pentru Kyiv Independent.

Unul dintre diplomați a spus că reprezentanții celorlalte țări le-au cerut chiar colegilor ungari să-și explice poziția, însă aceștia nu au oferit nicio explicație.

În schimb, Ungaria ar fi transmis că își menține poziția anterioară.

Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă UE a fost solicitată să comenteze pentru acest articol, însă nu a răspuns înainte de publicare.

Ucraina a îndeplinit una din dorințele Ungariei

Un motiv pe care Ungaria nu îl mai poate invoca pentru blocarea procesului este legat de drepturile educaționale ale minorității maghiare din Ucraina. Pe 12 octombrie, Parlamentul de la Kiev a adoptat o lege în acest domeniu, în încercarea de a răspunde solicitărilor Budapestei și de a facilita avansarea negocierilor de aderare la UE.

În schimb, se estimează că blocajul va fi temporar, astfel încât guvernul ungar să nu fie acuzat de opoziție că are o atitudine prea conciliantă față de Ucraina.

Subiectul va fi discutat la fiecare reuniune ulterioară a grupului de lucru pentru extindere, organizată la Bruxelles, până la depășirea impasului. Avansarea candidaturilor Ucrainei și Republicii Moldova este o prioritate pentru președinția irlandeză a Consiliului UE, care coordonează aceste reuniuni până la sfârșitul anului.

Oficiali de rang înalt din instituțiile europene și din statele membre au declarat pentru Kyiv Independent că se așteaptă ca ultimele două grupuri de capitole să fie deschise oficial în decembrie.