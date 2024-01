Mai mulți studenți evrei au dat în judecată Universitatea Harvard pentru antisemitismul din campus

Într-o plângere depusă miercuri seară, şase studenţi acuză Harvard că a aplicat selectiv politicile sale antidiscriminare şi nu i-a protejat pe studenţii evrei de hărţuire, a ignorat cererile lor de protecţie şi a angajat profesori care susţin violenţa antisemită şi răspândesc propagandă antisemită.

„Pe baza istoricului său, este de neconceput că Harvard ar permite ca orice alt grup, în afară de evrei, să fie ţinta unor abuzuri similare sau că ar permite, fără reacţie, ca studenţii şi profesorii să îndemne la anihilarea oricărei alte ţări cu excepţia Israelului", se arată în plângere.

Studenţii solicită un ordin judecătoresc pentru a opri presupusele încălcări de către Harvard ale Titlului VI din Legea drepturilor civile din 1964, care interzice beneficiarilor de fonduri federale să permită discriminarea pe bază de rasă, religie şi origine naţională.

Ei au dat în judecată universitatea la opt zile după ce preşedinta Harvard, Claudine Gay, a demisionat, fiind criticată pentru modul în care a gestionat antisemitismul în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Ea s-a confruntat, de asemenea, cu acuzaţii de plagiat.

Harvard nu a răspuns imediat joi la solicitările de comentarii cu privire la plângerea studenţilor, care a fost depusă la tribunalul federal din Boston.

Printre reclamanţi se numără Alexander Kestenbaum, care este student la Harvard Divinity School; cinci studenţi anonimi de la şcolile de drept şi de sănătate publică de la Harvard, precum şi organizaţia nonprofit Students Against Antisemitism.

Alte univesităţi, printre care New York University, University of California, Berkeley şi University of Pennsylvania, se confruntă cu procese similare.

Instituţiile academice din întreaga lume au fost zguduite de dispute privind libertatea de exprimare şi dreptul de a protesta de când a izbucnit războiul dintre Israel şi Hamas în Gaza.

În noiembrie, Departamentul de Educaţie al SUA a deschis o anchetă privind modul în care Harvard a gestionat antisemitismul în campus, după ce a început anchete şi la alte câteva şcoli.

Un grup de experţi din Camera Reprezentanţilor examinează, de asemenea, modul în care Harvard gestionează antisemitismul, solicitând o serie de materiale de la preşedintele interimar Alan Garber şi de la Penny Pritzker, membru senior al Harvard Corp.

„Standarde duble”

Potrivit plângerii, antisemitismul nu este o noutate la Harvard, care a fost fondată în 1636 şi se numără printre cele mai prestigioase universităţi din lume, dar a luat amploare după atacul Hamas. Mai mult de 30 de grupuri de studenţi de la şcoală au semnat o petiţie a doua zi după atac, în care au acuzat Israelul.

Reclamanţii se plâng că Harvard a avut nevoie de o zi pentru a răspunde, oferind „platitudini", dar nu a condamnat petiţia sau Hamas şi nici nu a oferit sprijin pentru studenţii evrei.

Dar, după ce un camion cu panouri publicitare a circulat prin campus şi i-a identificat membrii grupurilor care susţineau petiţia, Harvard a răspuns în mod energic, oferindu-se să protejeze acei studenţi de „atacul respingător asupra comunităţii noastre", se arată în plângere.

„Standardele duble" ale Harvard sunt nejustificate şi nu este o apărare faptul că nu intervine, se arată în plângere.

Doi dintre studenţii de la Drept, ambii „vizibil evrei" pe baza îmbrăcămintei lor, au declarat că au fost opriţi şi vizaţi în mod regulat în salonul studenţilor de la Facultatea de Drept, pe care Harvard a permis protestatarilor antievrei să-l preia şi să scandeze sloganuri precum „glorie martirilor".

În plângere se mai spune că prejudecăţile la Harvard se extind chiar şi la admitere, existând o presupusă scădere cu 60% a numărului de studenţi evrei faţă de cotele pe care şcoala le avea în urmă cu un secol.

„Harvard, cea mai importantă universitate americană, a devenit un bastion al urii şi hărţuirii antievreieşti galopante", se arată în plângere.

Acţiunea în instanţă solicită despăgubiri compensatorii şi punitive, precum şi cerinţe ca Harvard să suspende sau să exmatriculeze studenţii care se implică în antisemitism şi să returneze donaţiile condiţionate de angajarea unor profesori antisemiţi sau de promovarea unui program de studii antisemit.

„Este clar că Harvard nu îşi va corecta în mod voluntar problema profundă a antisemitismului", a declarat avocatul studenţilor, Marc Kasowitz, a cărui firmă a intentat, de asemenea, procesele împotriva NYU şi Penn.

Claudine Gay, fosta preşedintă a Harvard, a demisionat după ce a întârziat să condamne atacul Hamas şi după ce a ezitat în mărturia sa din 5 decembrie din Congres, nereuşind să spună definitiv că apelul la genocidul evreilor a încălcat codul de conduită al Harvard.

Preşedintele Penn University a demisionat, de asemenea, după ce a oferit o mărturie similară în cadrul aceleiaşi audieri.

