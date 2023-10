Claudia Goldin a primit Premiul Nobel pentru Economie 2023. Este a treia femeie care primește această distincție

Claudia Goldin este doar a treia femeie care primeşte premiul Nobel pentru Economie, care a fost anunţat la Stockholm de Hans Ellegren, secretarul general al Academiei Regale Suedeze de Ştiinţe.

Născută în 1946 la New York, Claudia Goldin a obţinut un doctorat în 1972 la Universitatea din Chicago, iar în prezent este profesor la Universitatea Harvard.

Premiul Nobel i-a fost acordat „pentru că a avansat înţelegerea noastră în ceea ce priveşte rezultatele femeilor pe piaţa muncii”, arată comunicatul postat pe nobelprize.org.

„Înţelegerea rolului femeilor pe piaţa muncii este importantă pentru societate. Datorită cercetărilor revoluţionare ale Claudiei Goldin, acum ştim mult mai multe despre factorii care stau la baza acestei situaţii şi despre barierele care ar putea fi depăşite în viitor”, a declarat Jakob Svensson, preşedintele Comitetului pentru Premiul Nobel în ştiinţe economice.

Potrivit nobelprize.org, laureata din acest an, Claudia Goldin, a oferit prima descriere cuprinzătoare a câştigurilor şi a participării femeilor pe piaţa muncii de-a lungul secolelor. Cercetarea sa dezvăluie cauzele schimbării, precum şi principalele surse ale diferenţelor de gen care persistă. Femeile sunt mult sub-reprezentate pe piaţa globală a muncii şi, atunci când lucrează, câştigă mai puţin decât bărbaţii.

Claudia Goldin a răscolit arhivele şi a colectat peste 200 de ani de date din SUA, ceea ce i-a permis să demonstreze cum şi de ce diferenţele de gen în ceea ce priveşte veniturile şi ratele de ocupare a forţei de muncă s-au schimbat de-a lungul timpului.

Goldin a arătat că participarea femeilor pe piaţa muncii nu a avut o tendinţă ascendentă pe toată această perioadă, ci formează o curbă în formă de U.

This year’s economic sciences laureate Claudia Goldin showed that female participation in the labour market did not have an upward trend over a 200 year period, but instead forms a U-shaped curve.

The participation of married women decreased with the transition from an agrarian… pic.twitter.com/PFVNNy5NOw