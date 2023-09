Mai multe drone ucrainene au fost doborâte lângă Moscova, la Rostov şi Briansk, anunţă autorităţile

Atacul a avut loc joi, în apropiere de sediul din Rostov-pe-Don al Comandamentului de sud al armatei ruse, care se ocupă de operaţiunile din Ucraina şi care a fost unul dintre obiectivele cucerite fără probleme de Evgheni Prigojin în timpul revoltei sale eşuate din iunie, scrie news.ro.

O explozie a avut loc la mai puţin de un kilometru de clădirea militară de pe Budonnovski Prospekt, în sud-vestul oraşului.

BREAKING:

A Ukrainian wave of drone drones is striking the Russian city of Rostov.

Powerful explosions can be seen.

