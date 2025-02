Macron a sosit la Casa Albă pentru a discuta cu Trump despre Ucraina. Preşedintele francez nu a fost întâmpinat de gazda sa

Macron, primul lider european care este primit la Casa Albă de când Donald Trump şi-a început al doilea mandat, va încerca să-l convingă pe preşedintele SUA să nu grăbească încheierea unui acord de pace în Ucraina cu orice preţ. Cei doi preşedinţi urmează să ţină o conferinţă de presă comună la ora locală 14.00 (21.00, ora României), relatează Reuters.

Mulţi dintre cei care au urmărit imaginile în direct cu sosirea preşedintelui francez la Casa Albă au remarcat pe X faptul că Donald Trump nu a ieşit să-l întâmpine pe Emmanuel Macron.

Cei doi lideri urmează să participe la o convorbire cu alţi lideri din G7, să poarte discuţii bilaterale şi apoi să ţină conferinţa de presă.

Trump does away with the typical token of respect normally awarded world leaders by failing to great Macron as he arrives to the White House.

Imagine the show Trump will give Putin on his arrival. pic.twitter.com/6d8Uj4C0CL