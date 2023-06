Lukaşenko, după rebeliunea grupului Wagner: „Dacă Rusia se prăbuşeşte, vom muri cu toţii!" | VIDEO

În cadrul unei ceremonii de acordare a gradelor de general unor comandanţi militari de rang înalt, liderul belarus a declarat că, "dacă Rusia se prăbuşeşte, vom rămâne sub dărâmături şi vom muri cu toţii", relatează EFE, conform Agerpres.

Lukaşenko a spus că se încearcă să se "zdruncine" regiunea şi să se "dezorienteze" populaţia pentru a i se impune noi reguli şi o nouă ordine mondială.

BREAKING: Aleksandr Lukashenko, President of Belarus, speaks at a news conference about Wagner Group's 24-hour mutiny in Russia.

He tells journalists he has ordered the Belarusian army to be at 'full combat readiness'https://t.co/iX9D6Dz92s

???? Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/LGUQSpZi91