În Ucraina, în schimb, societatea este zduguită de un apel neobișnuit pentru organizarea de alegeri pe timp de război. Fostul ministru al apărării, demis de Volodimir Zelenski, a transmis, cităm, „democrația nu poate fi ținută ostatică de Rusia”.

Cartiere întregi din centrul și sudul Moscovei nu au avut aseară electricitate. Oamenii au rămas blocați în lifturi, iar metroul și tramvaiele nu au circulat. Autoritățile au pus pana de curent pe seama unor probleme tehnice. Relatările de pe canalele de Telegram vorbesc, însă, despre un posibil incendiu la o substație electrică.

Incidentul vine în contextul în care Ucraina a lansat, în ultimele zile, cele mai mari atacuri cu drone asupra Rusiei. Vizată a fost inclusiv infrastructura energetică a Moscovei.

Din cauza raidurilor, atmosfera din Rusia este tot mai tensionată. Unii analiști vorbesc de un mare potențial pentru proteste de stradă, mai ales că se apropie alegerile legislative. Alții sunt, însă, sceptici.

Rusia amenință Marea Britanie

Presa din Regatul Unit a scris că Ucraina folosește și drone fabricate de britanici. Drept urmare, ambasada Rusiei la Londra a avertizat guvernul lui Andy Burnham că va "plăti un preț" dacă va continua să faciliteze atacurile ucrainene. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a precizat că Marea Britanie poate fi considerată parte a războiului cu Kievul, cu toate implicațiile acestui fapt. Premierul britanic a declarat că amenințările nu vor schimba poziția Londrei.

Andy Burnham, prim-ministrul Marii Britanii: Regatul Unit face exact ceea ce a spus întotdeauna că va face, și anume să sprijine Ucraina în acest război ilegal declanșat de Vladimir Putin. Oferim sprijin pentru ca Ucraina să se poată apăra, iar aceasta a fost poziția Marii Britanii pe tot parcursul acestui conflict, inclusiv sub mandatele premierilor anteriori. Aceeași poziție o am și eu.

Pe de altă parte, într-un anunț șoc, fostul ministru ucrainean al apărării a cerut organizarea de alegeri chiar și pe timp de război. Într-un clip postat online, Mîhailo Fedorov l-a atacat pe Volodimir Zelenski, afirmând că țara se confruntă cu o criză de guvernare. Fără a da nume, Fedorov a criticat corupția oficialilor, despre care a spus că afectează efortul de război al Ucrainei. Legislația interzice organizarea de alegeri în timp de conflict. Fedorov a fost demis în iulie, la doar 6 luni după ce a fost numit în funcție și a promis reforme radicale în domeniul înarmării.