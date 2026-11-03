Departamentul de Justiţie a solicitat excluderea a 20.000 de buletine de vot despre care susţinea că ar fi fost eliberate unor persoane care nu sunt cetăţeni americani din acest stat, scrie News.ro.

Două instanţe inferioare respinseseră deja această cerere. Funcţionarii electorali de la nivel de stat au contestat afirmaţiile guvernului federal, susţinând că procesul utilizat pentru identificarea presupuşilor necetăţeni era inexact.

Decizia de luni vine în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor determina ce partid politic va controla Congresul SUA în ultimii doi ani ai celui de-al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump.

Peste 23 de milioane de votanți

Curtea Supremă şi-a anunţat decizia printr-o ordonanţă de o singură linie, precizând că respinge cererea Departamentului de Justiţie privind emiterea unei măsuri provizorii.

„Cererea de măsură provizorie în aşteptarea apelului, prezentată judecătoarei Kagan şi trimisă de aceasta Curţii, este respinsă”, se menţionează în text.

Aceasta înseamnă că hotărârile pronunţate de instanţele inferioare vor rămâne în vigoare şi, practic, pune capăt încercării administraţiei Trump de a invalida buletinele de vot.

California este cel mai populat stat din America, cu aproximativ 23 de milioane de persoane înscrise pe listele electorale.

Până duminică seara, fuseseră deja primite peste şase milioane de buletine de vot prin poştă, potrivit biroului secretarului de stat al Californiei.