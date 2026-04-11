Complexul, întins pe o suprafață de 15.000 de metri pătrați, este format din 142 de locuințe, fiecare având în medie 60 de metri pătrați.

În anul 1521, Jakob Fugger, un bogat comerciant bavarez, a construit acest ansamblu pentru a oferi locuințe decente muncitorilor din fabricile sale. Fără să știe, a pus bazele conceptului de locuințe sociale, scrie publicația Demovateur.

Chirie mică, dar reguli stricte

Locuințele aproape gratuite nu sunt accesibile oricui. Pentru a aplica trebuie îndeplinite criterii stricte: locuințele sunt rezervate locuitorilor din Augsburg de religie catolică și aflați în dificultate financiară.

Chiriașii trebuie să respecte un regulament intern care include, printre altele, o oră de stingere la ora 22:00. În caz de încălcare, se aplică o penalizare de 50 de cenți, la care se adaugă obligația de a rosti trei rugăciuni zilnic în onoarea actualilor proprietari. În plus, fiecare rezident trebuie să contribuie la „servicii mici în folosul comunității”, precum grădinăritul sau pază.

Faima reședinței Fuggerei este atât de mare încât există și un muzeu, unde vizitatorii pot vedea un „apartament model”. Turiști din întreaga lume vin aici, iar biletul de intrare costă 8 euro de persoană — echivalentul a 9 ani de chirie.