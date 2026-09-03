Liftul de 288 de metri din China care îi duce pe copii la școală în doar 50 de secunde. Drumul dura înainte mai bine de 3 ore

Instalația, denumită Fuyao Ladder, reduce drastic o călătorie care înainte le lua copiilor mai mult de trei ore pe sens, potrivit Interesting Engineering .

Liftul deservește comunitățile din orașul Xuanwei, unde Școala Primară din satul Guanzhai se află la aproximativ 1.650 de metri deasupra nivelului mării. În schimb, satul Nizhuhe este situat la peste 500 de metri sub marginea canionului.

În jur de 20 de copii din comunitățile din apropiere erau nevoiți să parcurgă poteci abrupte și trasee montane expuse pentru a ajunge la ore. Unii dintre ei rămâneau chiar la școală în timpul săptămânii, în regim de internat.

De la șase ore pe drum la mai puțin de un minut în lift

Pentru acești copii, drumul către școală era o adevărată aventură. Traseul dus-întors putea dura mai mult de șase ore, iar potecile abrupte erau cu atât mai dificile cu cât trebuiau parcurse în mod repetat.