Liftul de 288 de metri din China care îi duce pe copii la școală în doar 50 de secunde. Drumul dura înainte mai bine de 3 ore

Instalația, denumită Fuyao Ladder, reduce drastic o călătorie care înainte le lua copiilor mai mult de trei ore pe sens, potrivit Interesting Engineering.
Liftul deservește comunitățile din orașul Xuanwei, unde Școala Primară din satul Guanzhai se află la aproximativ 1.650 de metri deasupra nivelului mării. În schimb, satul Nizhuhe este situat la peste 500 de metri sub marginea canionului.
În jur de 20 de copii din comunitățile din apropiere erau nevoiți să parcurgă poteci abrupte și trasee montane expuse pentru a ajunge la ore. Unii dintre ei rămâneau chiar la școală în timpul săptămânii, în regim de internat.
De la șase ore pe drum la mai puțin de un minut în lift
Pentru acești copii, drumul către școală era o adevărată aventură. Traseul dus-întors putea dura mai mult de șase ore, iar potecile abrupte erau cu atât mai dificile cu cât trebuiau parcurse în mod repetat.
Noul lift schimbă radical această situație, conectând partea inferioară și cea superioară a canionului.
Fuyao Ladder funcționează împreună cu liftul Qingyun Ladder, înalt de 268 de metri, inaugurat în 2022. Cele două instalații formează acum două puțuri spectaculoase din sticlă și oțel, construite direct în peretele canionului.
O telecabină completează traseul. Pasagerii ajung la baza instalațiilor cu un autobuz de transfer, folosesc apoi lifturile, iar călătoria continuă cu o telecabină, timp de aproximativ 30 de minute.
Liftul din sticlă urcă 288 de metri în doar 50 de secunde
Fuyao Ladder se deplasează cu aproximativ 5 metri pe secundă. Astfel, călătoria dintre nivelul inferior și cel superior durează aproximativ 50 de secunde.
Cabina poate transporta până la 81 de pasageri, aproape de trei ori mai mult decât liftul anterior. Împreună, cele două lifturi pot transporta aproximativ 1.200 de persoane pe oră.
Pereții transparenți oferă pasagerilor o priveliște spectaculoasă asupra canionului, pe măsură ce instalația urcă de-a lungul peretelui stâncos.
Copiii pot folosi gratuit instalația
Pentru localnici și elevi, accesul este gratuit. A fost creat un traseu special pentru școală, astfel încât copiii să poată folosi instalația fără să se amestece cu fluxul de turiști.
Printre primii elevi care au testat noul lift s-a numărat și Lei Xin, un copil din zonă care s-a transferat de la Școala Primară Guanzhai în anul precedent.
Acesta a remarcat că noua instalație este mai rapidă și mai spațioasă decât Qingyun Ladder.