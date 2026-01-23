"Poziţia binecunoscută a Moscovei este că armata ucraineană ar trebui să părăsească întregul teritoriu al Donbasului", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, refuzând să intre în detaliile discuţiilor.



"Forţele armate ucrainene trebuie să părăsească Donbas, trebuie să se retragă. Este o condiţie foarte importantă", a insistat Dmitri Peskov în conferinţa sa de presă zilnică. "Fără o reglementare a problemei teritoriale este inutil să sperăm la încheierea unui acord pe termen lung", a adăugat el.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la rândul său că problema teritorială rămâne principalul punct nerezolvat şi va figura pe ordinea de zi a discuţiilor prevăzute să dureze vineri şi sâmbătă.



Aceste discuţii vor fi primele negocieri directe între Moscova şi Kiev privind planul american de rezolvare a conflictului.



Rusia cere retragerea forţelor ucrainene din Donbas, teritoriu industrial şi minier din estul Ucrainei, incluzând regiunile Doneţk şi Lugansk. Cererile sale vizează în special regiunea Doneţk, pe care o controlează parţial şi care rămâne epicentrul luptelor care au făcut zeci de mii de morţi din 2022.



Această reuniune din Abu Dhabi urmează să aibă loc la o zi după două întâlniri la nivel înalt: prima, la Davos, între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său american Donald Trump, cealaltă - la Moscova - între preşedintele rus Vladimir Putin şi emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner.



Pe moment, nu s-a confirmat dacă delegaţiile rusă şi ucraineană vor negocia direct, faţă în faţă. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat de când în noiembrie a fost anunţat planul promovat de Donald Trump pentru găsirea unei soluţii la conflict.



Ultimul ciclu de negocieri directe între ucraineni şi ruşi privind soluţionarea conflictului, declanşat de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, datează din iulie 2025 la Istanbul. Discuţiile de atunci au avut ca rezultat doar un schimb de prizonieri şi de rămăşiţe ale soldaţilor ucişi de ambele părţi.



"Problema Donbasului este fundamentală", a indicat vineri Volodimir Zelenski, adăugând că această problemă va face obiectul discuţiilor de la "Abu Dhabi, astăzi (vineri) şi mâine" (sâmbătă).



Zelenski a precizat că va avea o discuţie telefonică cu echipa sa de negociatori prezentă la faţa locului în jurul orei locale 15:00 sau 16:00 (13:00/14:00) pentru a pregăti reuniunea tripartită.



Kievul îi va informa apoi pe aliaţii europeni cu rezultatele discuţiilor, a spus el.



La Davos, liderul ucrainean a pronunţat joi un discurs foarte dur la adresa principalilor săi susţinători în plan politic şi financiar, spunând că vede o Europă "fragmentată" şi "pierdută" când vine vorba de a influenţa poziţiile lui Donald Trump şi că îi lipseşte "voinţa politică" în faţa lui Vladimir Putin.



Echipa rusă va fi condusă de generalul Igor Kostiukov, şeful Serviciului de informaţii al armatei ruse (GRU), a declarat vineri consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov.



Potrivit Kievului, Ucraina va fi reprezentată de secretarul Consiliului de Securitate, Rustem Umerov, de şeful administraţiei prezidenţiale Kirilo Budanov, de adjunctul acestuia Serghii Kisliţa, de liderul partidului prezidenţial "Servitorul poporului", David Arahamia, şi de şeful Statului Major al forţelor armate, generalul Andrii Gnatov.



Uşakov a subliniat că întrevederea de joi seara între Putin şi Witkoff la Moscova a fost "utilă din toate punctele de vedere".



O altă întâlnire, de data aceasta consacrată problemelor economice, va avea loc tot vineri la Abu Dhabi între Witkoff şi trimisul Kremlinului pentru afaceri economice internaţionale, Kirill Dmitriev, a afirmat Iuri Uşakov.



"Suntem într-adevăr interesaţi de o rezolvare (a conflictului) prin mijloace politice şi diplomatice", a declarat Uşakov. Dar "atât timp cât nu este cazul, Rusia va continua să-şi urmărească obiectivele pe câmpul de luptă", a avertizat el.

