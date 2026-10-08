Un consilier al preşedintelui ucrainean a declarat săptămâna aceasta că aceste livrări de motorină către Rusia ar fi „în mod clar contrare” politicii de sancţiuni. Seulul a replicat că aceste afirmaţii sunt „incorecte din punct de vedere factual” şi „inadecvate”, potrivit News.ro.

Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud a precizat joi că motorina, chiar dacă provine din Coreea de Sud, nu ar încălca interdicţiile de export.

Cotidianul britanic The Guardian a dezvăluit săptămâna aceasta că 176.000 de tone de produse, „în principal motorină”, au fost expediate din Coreea de Sud către Rusia în lunile iulie şi august, citând registre portuare şi date de urmărire a navelor.

„Produsele petroliere rafinate, inclusiv motorina comercială şi combustibilul pentru aviaţie, menţionate în articolul din The Guardian, nu sunt supuse controalelor la export impuse de Coreea de Sud împotriva Rusiei”, a precizat ministerul sud-coreean, subliniind că exporturile totale către Moscova s-au redus la mai puţin de jumătate de la începutul invaziei ruse din Ucraina, în 2022.

„Nu s-a stabilit că ar fi fost exportate către Rusia combustibili de origine sud-coreeană, în special motorină”, a transmis ministerul sud-coreean.

Potrivit ziarului The Guardian, trei dintre cele şapte petroliere care ar fi fost încărcate în porturile sud-coreene fac obiectul unor sancţiuni.

Ministerul sud-coreean a declarat că efectuează „verificări suplimentare” cu privire la rutele urmate de aceste nave, pentru a stabili dacă au fost încălcate legile naţionale.

Relaţiile dintre Seul şi Kiev sunt tensionate de când Volodimir Zelenski a dezvăluit, în septembrie, la ONU, că doi soldaţi nord-coreeni capturaţi în timp ce luptau alături de forţele ruse au fost trimişi în Coreea de Sud. Seul a afirmat că Kievul a încălcat un acord de confidenţialitate în această privinţă.

De la începutul războiului din Ucraina, Coreea de Nord a devenit un aliat cheie al Kremlinului, trimiţând soldaţi pentru a sprijini efortul de război al Moscovei în schimbul unor avantaje economice şi al unor tehnologii militare.