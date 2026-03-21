„România rămâne unul dintre cei mai mari importatori de vehicule second-hand din Uniunea Europeană, iar autorităţile se confruntă în continuare cu provocări legate de fraudele VIN şi de vehiculele furate care intră pe piaţă din alte ţări ale UE. Disponibilitatea unui instrument gratuit de verificare poate contribui la reducerea acestor riscuri pentru cumpărătorii români şi pentru companiile care activează în logistică, administrarea flotelor sau asigurări", subliniază cehii de la Vincario.

Compania de tehnologie a lansat un serviciu gratuit de verificare a vehiculelor furate - Free Vehicle Stolen Check - care permite verificarea în timp real a vehiculelor în bazele de date ale poliţiei naţionale, inclusiv în România, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia şi Italia.

Serviciul verifică vehiculele în timp real

Astfel, instrumentul este disponibil atât pentru consumatori, cât şi pentru companii, şi are ca scop reducerea riscurilor asociate achiziţiei de maşini second-hand şi criminalităţii transfrontaliere legate de vehicule.

Potrivit sursei citate, serviciul permite utilizatorilor să verifice dacă un vehicul este raportat ca furat înainte de cumpărare, import sau înmatriculare. Sistemul funcţionează cu surse oficiale ale poliţiei şi ale autorităţilor acolo unde legislaţia permite, oferind o alternativă mai fiabilă la bazele de date publice sau învechite.

De asemenea, compania oferă un decodor VIN global axat pe date precise despre vehicule pentru Europa şi America de Nord.

„Fragmentarea datelor între producători şi ţări duce adesea la neconcordanţe care afectează atât companiile, cât şi consumatorii. Tehnologia sa urmăreşte armonizarea informaţiilor despre vehicule şi îmbunătăţirea calităţii datelor pentru telematică, conformitate şi procesele din domeniul asigurărilor. Serviciul Free Vehicle Stolen Check este disponibil online şi nu necesită înregistrare", notează reprezentanţii platformei specializate.

Vincario este o companie cehă, specializată în decodarea seriilor de şasiu (VIN - Vehicle Identification Number) şi evaluarea vehiculelor, prin utilizarea de tehnologii avansate de Inteligenţă Artificială (AI) şi Machine Learning.