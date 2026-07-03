"La o mie de zile de la eveniment, suntem încă în mijlocul lui", a comentat Dina Hertz, o locuitoare din Ierusalim, intervievată de AFP.

"Ce s-ar fi putut face pentru a reuşi să întoarcem pagina nu s-a făcut: o adevărată comisie de anchetă, o asumare reală a responsabilităţii, concluzii trase definitiv", a deplâns femeia în vârstă de 50 de ani.

Mii de manifestanţi s-au adunat în cursul serii în "Piaţa ostaticilor", esplanada Muzeului de Arte Frumoase din Tel Aviv, redenumită oficial "Piaţa memoriei", fluturând drapele israeliene şi pancarte ostile premierului Benjamin Netanyahu.

Însă comemorările din întreaga ţară au început încă de la ora 06:29 (03:29 GMT), ora la care Hamas a lansat atacul său sângeros împotriva Israelului în urmă cu aproape trei ani, făcând 1.221 de morţi, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ al AFP, şi declanşând un război devastator în Fâşia Gaza. Hamas a răpit, de asemenea, 251 de persoane, care au fost duse în Gaza.

Organizaţia "Comitetul octombrie", înfiinţată de familiile victimelor şi ostaticilor de la 7 octombrie, este una dintre principalele iniţiatoare ale acestor adunări.

Principala comemorare a avut loc în cursul serii în parcul Hayarkon din Tel Aviv, reunind familii şi figuri de prim-plan ale mişcării de protest împotriva autorităţilor israeliene şi a modului în care acestea au gestionat evenimentele.

"Ziua o mie este o zi a lacrimilor, o zi a furiei, o zi a mâniei şi, mai ales, o zi de doliu", a declarat Eyal Eshel, tatăl unei femei soldat ucise pe 7 octombrie.

Guvernul lui Benjamin Netanyahu se opune cu fermitate înfiinţării unei comisii de anchetă de stat, deşi aceasta este conformă cu practica obişnuită în Israel şi este cerută de o largă majoritate a populaţiei care doreşte stabilirea responsabilităţilor pentru eşecul autorităţilor de a anticipa şi împiedica cel mai ucigător atac din istoria ţării.

Premierul este, de asemenea, criticat în media israeliene care îl acuză că rescrie istoria. El a afirmat de exemplu, în mai multe rânduri, că a adus acasă "toţi ostaticii noştri", omiţând să precizeze că 42 dintre ei au murit în captivitate în Gaza.

Manifestanţi antiguvernamentali au blocat joi seară un tronson al autostrăzii Ayalon, principala arteră care traversează metropola de pe litoral, alt loc emblematic al contestării din timpul războiului din Gaza. Opt persoane au fost reţinute, potrivit poliţiei.

"Deconectarea şi dispreţul pe care le simt din partea unor oameni aleşi în mod democratic(...) mă tulbură profund", a mărturisit Dina Hertz. "De aceea continui să protestez",a adăugat ea.

În cadrul unei întâlniri cu un grup de familii îndoliate, preşedintele israelian Isaac Herzog a declarat că această zi este "o reamintire a capacităţii Israelului de a se ridica din criză şi dintr-o durere insuportabilă".

"Această zi ne aminteşte de responsabilitatea noastră globală şi de povara de pe umerii noştri", a subliniat luni şeful statului major al armatei israeliene, gen. lt. Eyal Zamir. "Ne amintim, învăţăm şi ne pregătim de continuarea luptei şi pentru numeroasele provocări care ne aşteaptă încă", a mai afirmat el.

Gadi Eizenkot, fost şef al armatei şi în prezent principal opozant şi candidat la succesiunea premierului israelian Benjamin Netanyahyu în alegerile legislative care ar urma să aibă loc în octombrie, a postat pe X: "1.000 de zile. Vom fi la înălţime".

Din octombrie 2025, un armistiţiu fragil este în vigoare în teritoriul palestinian, devastat de un război care s-a soldat cu peste 73.000 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii din teritoriu, plasat sub autoritatea Hamas şi ale cărui date sunt considerate fiabile de ONU.