În acest discurs, susținut la Phenian, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Kim Jong Un a insistat asupra muncii grele făcute de către femeile nord-coreene.

„Femeile noastre de azi (...) au devenit un pilon solid al Revoluției”, le-a lăudat dictatorul, scrie într-un articol în engleză agenția oficială nord-coreeană de presă KCNA.

„Deși slabe fizic, ele sunt în mod evident hotărâte, fețele lor obișnuite iau o expresie de curaj, iar ridurile pe care le au sunt mărturia efortului lor neobosite”, a declarat el.

Soția lui Kim Jong Un, Ri Sol Ju, și fiica sa, Ju Ae, erau prezente alături de el la acest eveniment, organizat duminică la Sala de Sport din Phenian, cu ocazia sărbătorii Zilei Internaționale a Femeii.

În fotografii publicate de KCNA, Ju Ae – considerată prima în ordinea succesiunii familiale de către experți din Nord – apare așezată alături de tatăl său și ținându-l de mână.

Aclamații fervente

Reprezentanți ai partidului unic și demnitari diplomatici străini au asistat la eveniment, care a inclus spectacole, potrivit KCNA.

Discursul lui Kim a fost salutat cu „aclamații fervente” ale unui public „copleșit de un mare entuziasm”, potrivit agenției.

KCNA nu menționează numele lui Ju Ae în depeșă și o desemnează drept „fiica mult iubită” a lui Kim Jong Un.

Agenția sud-coreeană de informații anunța la mijlocul lui februarie că Phenianul pare că a început procesul desemnării lui Ju Ae drept succesoare a lui Kim Jong Un.

Ultima apariție publică a lui Ju Ae intervine în urma unei vizite la un stand de tir, la sfârșitul lui februarie.

Presa de stat a publicat atunci o fotografie în care apare privind prin luneta unei puști, cu degetul pe trăgaci, în timp ce din țeavă ieșea fum.

Coreea de Nord este dominată din 1948 de dinastia Kim, denumită și „linia Paektu”, după numele unui munte sacru, considerat leagănul legendar al poporului coreean, în care s-a născut – potrivit propagandei nord-coreene – Kim Jong Il, bunicul lui Kim Ju Ae, care i-a succedat, la rândul său, tatălui său, Kim Il Sung.