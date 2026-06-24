Kim Jong Un a făcut aceste declaraţii marţi, la Nampo, la o ceremonie de introducere în serviciu a Choe Hyon, una dintre cele două nave de război de 5.000 de tone lansate la apă anul trecut, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene de presă KCNA.

”Programul în vederea echipării Mainei cu armament nuclear îşi continuă cursul fără să devizeze de la direcţia prevăzută”, a subliniat dictatorul la această ceremonie.

”Este vorba despre o orientare strategică de o importantă crucială, pentru că ea va permite menţinerea forţei nucleare a statului nostru pregătită să desfăşoare operaţiuni diverse şi eficiente”, a dat el asigurări.

Phenianul a anunţat anterior că Choe Hyon este echipat cu ”cel mai puternic armament”.

Kim Jong Un a efectuat anul acesta mai multe inspecţii şi a supervizat un tir de rachetă de crozieră de la bordul acestui vapor, în aprilie.

”După Choe Hyon, vom pune în curând în serviciu distrugătorul Kang Kon. Apoi vom lansa una după alta celelalte nave strategice de război de 10.000 de tone”, a tunat dictatorul.

Coreea de Nord urmează ”să construiască în fiecare an două nave de suprafaţă de o clasă superioară celei a Choe Hyon, inclusiv un crucişător de 10.000 de tone”, a anunţat el.

”Epoca în care Marina noastră era doar o forţă însărcinată să apere apele din largul coastelor noastre aparţine de-acum în mod clar trecutului”, a clamat Kim Jong Un.

La o şedinţă plenară a Partidului Muncitorilor din Coreea (PMC, unic) care s-a încheiat luni, Kim Jong Un s-a angajat să consolideze capacităţile de apărare ale Coreei de Nord.

El a anunţat că eforturi de modernizare militară a Coreei de Sud şi Statelor Unite împing regiunea ”în pragul unui război nuclear”.

Coreea de Nord s-a declarat în mai multe rânduri un ”stat nuclear ireversibil”, după eşecul unui summit, în 2019,între Kim Jong Un şi Donald Trump, din cauza unor divergenţe cu privire la o dezarmare nucleară a Coreei de Nord şi ridicării sancţiunilor impuse Phenianului.

Coreea de Nord şi Coreea de Sud rămân teoretic în stare de război, după ce Războiul Coreei (1950-1953) s-a încheiat cu un armistiţiu şi nu cu un tratat de pace.

Ele sunt despărţite de o Zonă Demilitarizată (DMZ) de-a lungul liniei de demarcaţie.