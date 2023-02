Joe Biden îl numește dictator pe Vladimir Putin: „Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia”

Joe Biden a mai declarat, la un an de la începutul invaziei ruse în Ucraina, că Vladimir Putin este „un dictator” cu ambiţii imperialiste.

„Voi repeta astăzi ceea ce am spus acum un an, când Rusia a invadat Ucraina. Un dictator hotărât să reconstruiască un imperiu nu va şterge niciodată dragostea de libertate a poporului. Brutalitatea nu va măcina niciodată voinţa celor liberi. Iar Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia. Niciodată”, a scris Joe Biden pe Twitter.

I'll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.

A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.

Brutality will never grind down the will of the free.

And Ukraine will never be a victory for Russia. Never.