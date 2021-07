Jocurile Olimpice de la Tokyo, în lockdown. Procedura de intrare în Japonia este, de asemenea, dificilă

Jocurile Olimpice vor începe la Tokyo în mai puțin de două săptămâni, dar această ediție va fi una aparte.

Din cauza creșterii numărului de infectări cu SARS-COV2, guvernul japonez a decretat pentru a patra oară stare de urgență și a decis că toate competițiile vor avea loc fără spectatori în tribune. Nici jurnaliștii acreditați nu vor fi prea mulți - pentru că accesul în capitala niponă este dificil.

Pentru echipa postului CNN, epopeea călătoriei la Tokyo a început cu patru zile înainte de îmbarcarea în avion.

Will Ripley, corespondent CNN: „Deja am completat teancuri de formulare, am stat la foarte multe cozi, doar ca să ajung în acest punct."

Jurnaliștii au făcut două teste COVID - cu 96, respectiv 72 de ore înainte de zbor. Dar nu oriunde, ci într-unul din laboratoarele din Statele Unite aprobate în prealabil de Guvernul de la Tokyo.

Will Ripley, corespondent CNN: „De departe, este cea mai complicată documentație de care am avut nevoie vreodată pentru un zbor."

În aeroport, înainte de decolare, procesarea teancului de documente a durat o oră.

Will Ripley, CNN Correspondent: „Acesta e momentul adevărului. Mi se verifică documentele. Cred că le am în regulă. Hai că au trimis pe cineva în chimono...Bună!"

Corespondentului CNN i se cere să-și instaleze în telefon o nouă aplicație, ca să completeze online un formular privind starea de sănătate. Încă unul...

Will Ripley, CNN Correspondent: „N-am fost niciodată mai recunoscător să primesc biletul de îmbarcare."

În avion, pasagerii sunt răzleți.. De altfel, multe companii aeriene și-au anulat cursele către arhipelagul nipon. Sportivii din Fiji, de pildă, au ajuns la Tokyo cu o aeronavă folosită în mod normal pentru transportul de pește congelat.

În aeroportul Haneda din Tokyo domnește o liniște neobișnuită. Păstrarea distanței sociale chiar nu e o problemă...

Will Ripley, CNN Correspondent: „După cum puteți observa, nu prea am companie."

Puținii călători sunt așteptați de o sumedenie de angajați care verifică documente, scanează coduri QR și îi cer jurnalistului să scuipe într-un recipient.

Este doar primul dintre testele COVID pe care le va avea de făcut zilnic pe durata șederii în Japonia.

Cu doar 10 zile înainte de deschiderea Jocurilor, atmosfera din Tokio este suprarealistă și deopotrivă tristă. Japonia a investit miliarde de dolari pentru organizarea Jocurilor Olimpice, mizând pe un boom turistic.

Guvernul consideră evenimentul drept o ocazie de a arăta modul în care ţara a reuşit să se refacă după dezastrul din martie 2011, când un cutremur a lovit arhipelagul nipon, urmat de un tsunami devastator şi un accident nuclear. Însă, în condițiile date, Japonia pierde dintr-un foc banii, faima și spectacolul.