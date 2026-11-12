Riscurile juridice vin în urma dezvăluirilor privind presupusa relaţie a acestuia cu o femeie suspectată de legături cu serviciile de informaţii chineze, relatează Reuters, citată de News.ro.

Potrivit New York Times, Huang ar fi avut o relaţie cu Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed din Singapore, despre care autorităţile americane ar fi concluzionat că acţiona în beneficiul serviciilor de informaţii chineze. Megaspeed este investigată în legătură cu presupusa facilitare a accesului Chinei la procesoare Nvidia supuse restricţiilor americane de export. Reuters nu a putut verifica independent acuzaţiile de spionaj, respinse de Beijing.

Duminică, Jensen Huang a recunoscut că i-a fost infidel soţiei, fără să ofere detalii despre relaţie. El nu este acuzat deocamdată de vreo infracţiune. Nvidia a transmis că nu are motive să creadă că securitatea naţională a SUA sau secretele companiei au fost compromise, dar a constituit o comisie independentă a consiliului de administraţie pentru investigarea situaţiei.

Proces colectiv împotriva Nvidia și Jensen Huang pentru inducerea în eroare a acționarilor

Un prim risc juridic îl reprezintă un proces colectiv propus luni în California, în care Nvidia şi Huang sunt acuzaţi că au indus în eroare acţionarii prin ascunderea presupusei relaţii. Acţiunea vizează investitorii care au cumpărat acţiuni între 9 octombrie şi 8 noiembrie, perioadă în care titlurile Nvidia au pierdut aproximativ 20%, echivalentul unei reduceri a capitalizării bursiere de circa 1.000 de miliarde de dolari.

Pentru a obţine despăgubiri, reclamanţii trebuie să demonstreze că Nvidia şi Huang au furnizat în mod conştient informaţii înşelătoare, că investitorii s-au bazat pe acestea şi că declaraţiile au contribuit la umflarea artificială a preţului acţiunilor. Procesul nu precizează deocamdată valoarea despăgubirilor solicitate.

Comisia americană pentru valori mobiliare şi burse (SEC) ar putea deschide, separat, o investigaţie privind eventuale declaraţii false sau făcute cu neglijenţă gravă. Autoritatea dispune de instrumente de sancţionare care pot include amenzi şi interdicţii pentru ocuparea unor funcţii de conducere în companii listate. În 2022, Nvidia a plătit o amendă de 5,5 milioane de dolari pentru soluţionarea unor acuzaţii anterioare privind informarea insuficientă a investitorilor, fără să recunoască sau să nege faptele.

Şi membrii consiliului de administraţie ar putea fi traşi la răspundere dacă investigaţia internă ar demonstra că au ignorat semnale de avertizare privind Megaspeed, eventuale încălcări ale restricţiilor de export sau relaţia lui Huang. În anumite condiţii, acţionarii ar putea solicita ca directorii să suporte personal o parte dintre pierderile rezultate din amenzi sau acorduri judiciare.

Răspunderea penală este considerată mai puţin probabilă, deoarece majoritatea cazurilor de fraudă pe piaţa de capital sunt soluţionate prin proceduri civile sau administrative. Totuşi, legislaţia federală permite urmărirea penală dacă procurorii demonstrează că Huang a minţit intenţionat investitorii pentru a împiedica scăderea acţiunilor, nu doar pentru a evita consecinţele personale ale dezvăluirii relaţiei.

O altă posibilă implicaţie penală ar apărea dacă s-ar demonstra că Huang cunoştea presupusele legături ale femeii cu serviciile de informaţii chineze şi a participat la însuşirea ilegală a unor secrete comerciale în beneficiul unui guvern străin. O asemenea situaţie ar putea intra sub incidenţa legislaţiei americane privind spionajul economic.

Preşedintele Donald Trump a confirmat existenţa unei investigaţii FBI, fără să precizeze cine este vizat sau care este obiectul exact al anchetei. „Ştiu că FBI analizează situaţia în legătură cu altceva şi cred că el va fi în regulă”, a declarat Trump luni, la Casa Albă.