Succesorul ales al populistului de dreapta Viktor Orban, care a fost înlăturat la alegerile parlamentare din 12 aprilie, s-a întâlnit cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Magyar a scris pe platforma X că va veni din nou la Bruxelles după 25 mai pentru a conveni asupra unei foi de parcurs, după o întâlnire "extrem de constructivă şi productivă" miercuri.

Vizita lui Magyar la Bruxelles înainte de învestirea sa ca prim-ministru pe 9 mai este neobişnuită, deoarece liderii nou aleşi vizitează în mod normal instituţiile UE din capitala Belgiei odată ce sunt în funcţie.

Aproximativ 17 miliarde de euro din fondurile UE alocate Ungariei au fost îngheţate din cauza a ceea ce UE consideră a fi încălcări ale statului de drept şi regres democratic sub Orban.

Noul guvern este sub presiunea de a acţiona rapid.

Dintre fondurile blocate, aproximativ 10,4 miliarde de euro reprezintă bani neplătiţi din fondul de redresare legat de COVID-19 al UE, conform Comisiei.

Fondul impune ca reformele să fie implementate până la 31 august. Budapesta riscă să piardă finanţarea dacă nu se găseşte nicio soluţie.

Von der Leyen a descris întâlnirea ca fiind "foarte bună".

"Comisia Europeană vă va sprijini munca de a aborda aceste probleme şi de a vă realinia cu valorile europene comune. Echipele noastre vor continua să colaboreze îndeaproape", a adăugat el.