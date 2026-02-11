Anunțul a fost făcut de familia sa, printr-un mesaj emoționant publicat pe contul său de Instagram și pe cel al soției, scrie Sky News.

Potrivit apropiaților, actorul „și-a întâmpinat ultimele zile cu curaj, credință și demnitate”. În 2024, el dezvăluise public că fusese diagnosticat cu cancer colorectal.

„Preaiubitul nostru James David Van Der Beek s-a stins liniștit în această dimineață. Și-a întâmpinat ultimele zile cu curaj, credință și demnitate. Sunt multe de spus despre dorințele sale, despre dragostea pentru oameni și despre sacralitatea timpului. Acele momente vor veni. Deocamdată, vă rugăm să ne oferiți intimitate și liniște în timp ce îl plângem pe soțul, tatăl, fiul, fratele și prietenul nostru iubit”, se arată în declarația familiei.

Actorul fusese diagnosticat cu cancer

La finalul anului 2024, starul din serialul american de televiziune "Dawson's Creek" ("Cei mai frumoşi ani") dezvăluia că a fost diagnosticat cu cancer colorectal, potrivit DPA/PA Media.

În pofida diagnosticului, actorul declara atunci că există "motive de optimism" şi că se simte bine.

El a făcut anunţul într-un interviu acordat publicaţiei americane People.

Starul a devenit cunoscut datorită rolului din serialul american pentru adolescenţi în care l-a interpretat pe Dawson Leery, din 1998 până în 2003.

"Am cancer colorectal, m-am confruntat în privat cu acest diagnostic şi am luat măsuri pentru a rezolva problema, cu sprijinul familiei mele incredibile", declara el pentru People, la acea vreme. "Există motive de optimism şi mă simt bine".

Cancerul colorectal poate apărea în rect sau colon şi este unul dintre cele cele mai frecvente tipuri de cancer în Regatul Unit, potrivit Cancer Research UK.