Slovacii, sârbii și maghiarii își reduc consumul de energie electrică, iar pompierii albanezi și sârbi luptă cu incendii forestiere.

Vara toridă şi secetoasă are un impact alarmant asupra agriculturii.

Henk van der Star, fermier: ”Este foarte uscat aici. Nu am mai văzut așa ceva de mult timp. De fapt, nu am întâlnit niciodată o asemenea situație.”

Și în Belgia, seceta a redus producția agricolă și a afectat calitatea legumelor și fructelor care ajung pe piață.

În lipsă de opțiuni și pentru a ține rafturile pline, marile magazine au acceptat să primească și produse care nu îndeplinesc standardele de calitate, precum cele de dimensiune.

Victoria Vanderlinden, manager magazin: ”Vorbim despre legume cu frunze, salată verde, conopidă, cartofi și fasole. De exemplu, în cazul salatei iceberg, vom accepta o dimensiune diferită de cea pe care o solicităm în mod normal și, implicit, o greutate diferită. Este puțin mai mică decât cea pe care o primim de obicei.”

Există temeri că, în cazul unei secete persistente, unele produse vor dispărea cu totul din magazine.

În Slovacia, debitul Dunării a coborât la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată pentru această perioadă a anului, de la începutul măsurătorilor hidrologice, în urmă cu aproape un secol și jumătate.

Zuzana Danáčová, hidrolog: ”Dacă ne uităm la acest grafic, observăm că, la Bratislava, din luna mai încoace, debitul Dunării a atins în fiecare lună minime istorice. Comparativ cu valorile medii multianuale, doar în februarie nivelul apei a fost peste această limită.”

Dunărea secată a atras curioși, care vin să vadă cu ochii lor cum arată fluviul în aceste zile critice. Slovacii vin pe malul Dunării și ca să mai scape de zăduful din orașe.

Jana Cerovská, reporter: ”Am lăsat termometrul în soare pentru câteva minute, în Lucenec, iar mercurul a urcat până la 41 de grade.”

Și cehii se topesc. În regiunea sud-estică Moravia, termometrele au indicat, pentru prima dată în istorie, peste 40 de grade Celsius.

Un efect al caniculei: au explodat vânzările de parfumuri de corp și de deodorante, în special masculine.

Rita Gabrielová, purtătoare de cuvânt a unui magazin: ”Interesant este că parfumurile pentru bărbați înregistrează cea mai mare creștere a vânzărilor, de parcă bărbații ar descoperi abia acum parfumurile.”

Și în Croația, turiștii aflați în aceste zile în Dubrovnik, pe coasta Adriaticii, suferă amarnic sub soarele nemilos. La orele amiezii, oamenii caută cu tenacitate orice petec de umbră.

Turist: ”Am pălărie. Îmi pun și ochelarii de soare și beau multă apă. Sufăr tot timpul de căldură. Mă torturează soarele.”

Turist: ”Cred că trebuie să ne adaptăm. Se face tot mai cald și, indiferent cât te-ai proteja, nu scapi.”