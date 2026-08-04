Noul clasament global nu a analizat doar unde călătoresc oamenii, ci și ce orașe le captează atenția și le lasă cele mai puternice impresii emoționale, scrie Euronews.

Indicele Global al Atractivității Orașelor Turistice 2026, realizat de Yanolja Research în colaborare cu Purdue University și Kyung Hee University, a analizat conversațiile de pe rețelele sociale în 14 limbi pentru a clasifica 200 de destinații din întreaga lume.

În loc să se bazeze pe indicatorii clasici din turism, precum numărul de vizitatori sau gradul de ocupare al hotelurilor, studiul a evaluat două criterii principale:

„Conștientizarea cognitivă” (cognitive awareness) – măsura în care o destinație este vizibilă, ușor de recunoscut și prezentă în discuțiile globale despre călătorii;

„Atractivitatea afectivă” (affective attractiveness) – cât de memorabilă și plăcută este experiența oferită vizitatorilor și cât de dispuși sunt aceștia să recomande destinația altora.

Cercetătorii au analizat, de asemenea, 419 cuvinte și expresii legate de turism – precum „munte”, „hotel”, „mâncare stradală” sau „galerie de artă” – grupate în patru categorii: estetică urbană și peisaje naturale, cultură și istorie, experiențe turistice și ospitalitate.

„Indicele pentru 2026 arată că cele mai competitive orașe turistice nu mai sunt pur și simplu cele mai vizitate sau cele mai intens promovate”, a declarat dr. SooCheong (Shawn) Jang, profesor la Purdue University și director al Yanolja Research. „Sunt orașele care reușesc să transforme notorietatea globală în experiențe turistice cu adevărat memorabile și relevante din punct de vedere emoțional.”

Top orașe

Indicele Global al Atractivității Orașelor Turistice 2026 include trei clasamente: general, notorietate și atractivitate.

Clasamentul general

New York (SUA) Paris (Franța) Osaka (Japonia) Kyoto (Japonia) Seul (Coreea de Sud) Londra (Marea Britanie) Roma (Italia) Bangkok (Thailanda) Okinawa (Japonia) Chicago (SUA)

Clasamentul notorietății

New York (SUA) Paris (Franța) Londra (Marea Britanie) Roma (Italia) Bangkok (Thailanda) Seul (Coreea de Sud) Washington D.C. (SUA) Osaka (Japonia) Los Angeles (SUA) Kyoto (Japonia)

Clasamentul atractivității

Osaka (Japonia) Kyoto (Japonia) New York (SUA) Seul (Coreea de Sud) Paris (Franța) Londra (Marea Britanie) Roma (Italia) Okinawa (Japonia) Bangkok (Thailanda) Dubai (Emiratele Arabe Unite)

Orașele americane și asiatice domină clasamentul

New York ocupă primul loc atât în clasamentul general, cât și în cel al notorietății, coborând doar pe poziția a treia în topul atractivității.

Potrivit autorilor studiului, orașul își datorează poziția de lider combinației rare dintre vizibilitatea globală și percepția extrem de favorabilă în rândul vizitatorilor.

Și alte destinații americane, precum Chicago, Washington D.C. și Los Angeles, se află în primele zece poziții ale clasamentelor general și al notorietății.

În total, 16 orașe din Statele Unite sunt prezente în primele 50 de poziții la nivel mondial. Cercetătorii consideră că această performanță reflectă diversitatea ofertei turistice americane, care îmbină cultura, afacerile, divertismentul, agrementul și stilul de viață.

Paris, cel mai bine clasat oraș din Europa

În Europa, Paris este cel mai bine clasat oraș, ocupând locul al doilea atât în clasamentul general, cât și în cel al notorietății și poziția a cincea în topul atractivității.

„Locul întâi ocupat de New York demonstrează puterea combinației dintre notorietatea globală fără egal și atractivitatea experiențelor pe care le oferă”, a explicat dr. Jang. „În același timp, ascensiunea destinațiilor asiatice precum Osaka, Kyoto, Seul și Okinawa arată că atractivitatea emoțională devine un factor decisiv în competitivitatea turistică.”

Studiul evidențiază dominația Asiei în ceea ce privește atractivitatea: 60% dintre destinațiile din topul atractivității sunt asiatice.

Potrivit cercetătorilor, interesul turiștilor la nivel mondial se schimbă. Dacă în trecut un oraș era definit de monumentele sale emblematice sau de infrastructură, în prezent se remarcă acele destinații care reușesc să combine notorietatea internațională cu experiențe autentice, memorabile, ușor de împărtășit și care creează o conexiune emoțională puternică cu vizitatorii.