Italia pregătește în secret un nou ajutor militar pentru Ucraina. Ce oferă Guvernul Meloni pentru apărarea Kievului

Astfel, Italia intenționează să trimită rachete Aster 30 și să contribuie la furnizarea a patru sisteme antiaeriene SAMP/T NG și a șapte radare, într-un plan italo-francez evaluat la aproape 3 miliarde de euro.

Potrivit informațiilor prezentate de La Repubblica, guvernul italian a decis în ultimele săptămâni un amplu sprijin militar pentru Ucraina, deși public a anunțat în principal ajutorul cu generatoare electrice pentru populația afectată de atacurile rusești.

Pachetul, care ar urma să fie inclus în al 13-lea „Decret Ajutoare”, prevede patru baterii antiaeriene SAMP/T NG, capabile să intercepteze inclusiv rachete balistice, precum și șapte radare cu rază mare de detectare – șase produse de compania franceză Thales și unul de compania italiană Leonardo.

Italia și Franța intenționează, de asemenea, să furnizeze Ucrainei rachete interceptoare Aster 30. Roma ar urma să trimită până în octombrie rachete din propriile stocuri, pentru a alimenta sistemele SAMP/T deja aflate în Ucraina. Cele două țări ar autoriza ulterior și producerea în Ucraina a interceptoarelor Aster 30 N1BT, pentru ca Kievul să-și dezvolte propria capacitate de apărare antirachetă.

Ucraina dispune deja de două baterii SAMP/T, furnizate de Italia și Franța, care au interceptat cu succes avioane, drone și rachete rusești. Livrările de Aster 30 au fost însă oprite din vara lui 2025, pe fondul diminuării stocurilor europene. Acum, producția este accelerată pentru reluarea furnizărilor.

Ajutor de 3 miliarde de euro pentru Ucraina

Planul ar urma să ducă la formarea unei rețele italo-franceze de șase baterii SAMP/T în Ucraina, astfel încât apărarea aeriană a Kievului să depindă mai puțin de sistemele Patriot americane. Materialele ar trebui să ajungă pe front până în 2027.

Valoarea totală a operațiunii este estimată la aproape 3 miliarde de euro, finanțarea urmând să provină din fonduri europene destinate sprijinirii Ucrainei. În plus față de protejarea orașelor ucrainene de atacurile rusești, proiectul ar permite industriei europene să testeze în condiții reale tehnologii destinate viitorului sistem european de apărare antirachetă Michelangelo Dome.

Alegerea unui decret cu caracter secret are și o miză politică. Procedura permite accelerarea aprobării transferurilor de armament, dar și evitarea unei confruntări publice în coaliția de guvernare, în special cu Liga, care se opune sprijinului militar pentru Kiev.