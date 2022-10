ISW: Kremlinul "încearcă să își alinieze războiul cu valorile religioase". Bigotismul împarte în două armata Rusiei

În cel mai recent raport al Institutului pentru Studiul Războiului - din care am menționat părți în această dimineață - experții au declarat că oficialii ruși încearcă din ce în ce mai mult să facă retorica lor de război accesibilă atât creștinilor, cât și musulmanilor.

Analiza experților militari ai ISW urmează rapoartelor privind recentele episoade violente între soldații musulmani și nemusulmani din armata rusă, care s-au lăsat, nu de puține ori, cu vărsări de sânge.

"Oficialii ruși încearcă din ce în ce mai mult să alinieze retoric războiul Rusiei din Ucraina la concepte religioase aparent accesibile atât creștinilor, cât și musulmanilor, probabil pentru a satisface grupurile religioase minoritare din cadrul forțelor armate ruse", se arată în raportul ISW.

ISW a declarat că afirmațiile oficialului rus Andrei Pavlov – făcute în fața Consiliului de Securitate al ONU - "invocând războiul pe motive religioase, dar nu în mod deschis creștine" - au fost probabil menite să "transceadă diviziunile religioase și să stabilească condițiile de informare pentru recrutarea continuă a minorităților etnice și religioase pentru a lupta în Ucraina".

Pavlov afirmase că scopul războiului ar trebui să fie "desatanizarea completă" și că societatea ucraineană este definită de "fanatici" care caută să abandoneze valorile susținute de biserica ortodoxă rusă, de islam și de iudaism, notează Sky News.

Imagini publicate și devenite virale pe rețele sociale au arătat un ofițer rus care a bătut un soldat musulman pentru că a încercat să se roage la o anumită oră (video, la finalul articolului). În timp ce milbloggeri ruși (n.r. - blogger militar) au negat autenticitatea imaginii, cazurile anterioare de violență pe criterii religioase sau etnice indică faptul că astfel de probleme se vor intensifica de-a lungul timpului. Tensiunile rasiale și religioase pot contribui, de asemenea, la explicarea liniștii relative a lui Ramzan Kadîrov și a aparentei separări a lui Evgheni Prigojin (n.r. - fondatorul grupului de mercenari Wagner) de liderul cecen.

Russian soldiers beat up one of their own for being Muslim and according to them, “praying to Allah all day” #RussianArmy #RussianAggression #russiannazis pic.twitter.com/KUz2omZ1qk