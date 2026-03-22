Conflictul a provocat deja moartea a peste 1.000 de persoane și strămutarea a peste un milion de oameni în Liban.

Israel Katz, ministrul apărării, a declarat duminică într-un comunicat că a dat instrucțiuni forțelor israeliene să distrugă mai multe poduri care traversează râul Litani în sudul Libanului. El a acuzat că Hezbollah, gruparea armată libaneză susținută de Iran, le folosea pentru a aduce întăriri în sud pentru a lupta împotriva Israelului, scrie New York Times.

Rutele sunt folosite și de civili libanezi, inclusiv de persoane care încearcă să fugă spre nord pentru a se pune la adăpost. Noile ordine au alimentat temerile că Israelul încearcă, în esență, să izoleze zone întregi din sudul Libanului de restul țării.

Armata a primit, de asemenea, ordinul de a demola clădiri în unele orașe situate în apropierea frontierei cu Israelul, a adăugat Katz. El a sugerat că soldații vor curăța zona „după modelul Rafah și Beit Hanoun”, două orașe din Gaza care au fost în mare parte distruse de forțele israeliene în timpul războiului de doi ani cu Hamas, grupul susținut de Iran din enclava palestiniană.

Peste 1.000 de persoane din Liban au fost ucise în ofensiva israeliană și peste un milion au fost strămutate, potrivit guvernului libanez. Armata israeliană a bombardat obiective din toată țara, inclusiv în centrul capitalei Beirut.

„Forțele israeliene au primit instrucțiuni să „distrugă imediat toate podurile peste Litani care sunt folosite în scopuri teroriste”, a spus Katz.

Soldații israelieni au avansat deja în sudul Libanului, ca parte a eforturilor de a crea o zonă tampon controlată de armată. Mulți libanezi se tem că asaltul israelian ar putea duce la o nouă ocupație în anumite părți din sudul Libanului, pe care Israelul l-a controlat timp de aproximativ două decenii înainte de a se retrage în 2000.

Conflictul de lungă durată dintre Israel și Hezbollah a degenerat în război de amploare de mai multe ori în ultimii doi ani și jumătate, pe fondul crizei mai largi din Orientul Mijlociu.