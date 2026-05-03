Acesta a afirmat vineri că Marina SUA acționează „precum pirații” în ceea ce privește punerea în aplicare a blocadei navale a porturilor iraniene, impusă de Washington în timpul războiului SUA și Israelului împotriva Iranului, relatează duminică EFE.

„Președintele Statelor Unite a numit în mod deschis confiscarea ilegală a navelor iraniene drept 'piraterie', lăudându-se fără rușine că 'ne-am comportat precum pirații” , a declarat sâmbătă seara purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Ismail Bagaei, pe platforma de socializare X.

Diplomatul iranian a denunțat remarcile lui Trump ca fiind o 'recunoaștere directă și contondentă a naturii criminale' a acțiunilor SUA împotriva navigației maritime internaționale, făcând aluzie la blocada navală impusă de SUA asupra porturilor și navelor iraniene.

'Am preluat nava, am preluat încărcătura, am preluat petrolul. Este o afacere foarte profitabilă', a spus Trump în declarațiile sale de vineri seară.

'Suntem ca niște pirați. Suntem cam ca niște pirați, dar nu ne jucăm', a adăugat republicanul.

Bagaei a cerut comunității internaționale, statelor membre ale ONU și secretarului său general să respingă ferm orice normalizare a unor astfel de 'încălcări flagrante' ale dreptului internațional.