A fost folosită racheta balistică Haj Qasem, relatează Xinhua şi EFE.

"Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice a folosit astăzi pentru prima dată racheta avansată Haj Qasem într-o operaţiune surpriză. Atacurile au vizat sedii şi baze din patru ţări din regiune, care au fost sursa recentelor atacuri împotriva Iranului", a transmis agenţia de ştiri iraniană Fars.

Racheta menţionată, de fabricaţie iraniană, are o rază de acţiune de 1.400 de kilometri şi un focos care cântăreşte 500 de kilograme.

Aceeaşi sursă a detaliat că atacurile au vizat ţinte din oraşele israeliene Beit Shamish, Tel Aviv şi Ierusalim, precum şi bazele americane Al-Udeid, în Qatar, Ali Al-Salem, în Kuweit, Isa, în Bahrein, Fujairah, în Emiratele Arabe Unite, şi Erbil, în Kurdistanul irakian.

Gardienii Revoluţiei Iraniene au afirmat de asemenea că au folosit rachete Fattah şi Emad şi drone distructive în ofensivă.

Potrivit Fars, care citează IRGC, aceste atacuri fac parte din aşa-numitul "val 59 al Operaţiunii Promisiune Sinceră 4" şi au fost dedicate "martirilor industriei aerospaţiale".

Armata israeliană a anunţat la rândul ei marţi un nou "val de atacuri la scară largă" împotriva infrastructurii regimului iranian.