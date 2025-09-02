Iranul dispus să negocieze cu SUA pe tema nucleară, dar exclude discuțiile despre rachetele balistice

Stiri externe
02-09-2025 | 23:23
SUA și Iran

Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear, dar a exclus orice discuţie privind programul său de rachete balistice, a afirmat marţi secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al ţării.

autor
Stirileprotv

Salutând decizia puterilor europene de a declanşa un mecanism pentru a impune din nou sancţiuni Teheranului, Statele Unite s-au declarat joi dispuse să deschidă discuţii directe cu Iranul cu privire la programul său nuclear.

Ţările occidentale şi Israelul acuză Iranul, care neagă acest lucru, că doreşte să se doteze cu arme nucleare. De asemenea, critică programul de rachete balistice al Iranului, în special dezvoltarea de rachete capabile să transporte un focos nuclear.

"Calea pentru negocierile cu Statele Unite nu este închisă, dar americanii se mulţumesc cu vorbe frumoase fără a veni la masa negocierilor, aruncând vina pe nedrept asupra Iranului", a scris secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al ţării, Ali Larijani, pe X.

"Vorbind despre condiţii nerealiste, cum ar fi restricţiile asupra programului de rachete balistice, ei deschid o cale care nu lasă loc pentru negocieri", a adăugat el.

Citește și
accident
Cel puțin 17 copii au murit în accidentul din Iran. În total, peste 76 de persoane și-au pierdut viața, carbonizate

Teheranul şi Washingtonul au iniţiat negocieri în aprilie pentru a reglementa programul nuclear al Iranului în schimbul ridicării sancţiunilor economice împotriva Republicii Islamice, dar aceste discuţii au fost suspendate în urma izbucnirii războiului dintre Israel şi Iran (13-24 iunie).

Iranul a afirmat la sfârşitul lunii iulie că nu va discuta cu guvernele occidentale despre capacităţile sale de apărare, după ce Franţa a chemat la "acord global" cu Teheranul care să includă, pe lângă reglementarea activităţilor sale nucleare, programul său de rachete balistice şi influenţa sa regională.

Săptămâna trecută, Franţa, Germania şi Regatul Unit au declanşat un mecanism care permite reinstaurarea sancţiunilor ONU împotriva Republicii Islamice în temeiul acordului nuclear internaţional din 2015 cu Iranul, potrivit Agerpres.

Statele Unite, în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump, au decis în 2018 să se retragă din acord şi au reintrodus propriile sancţiuni.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, iran, balistic,

Dată publicare: 02-09-2025 23:23

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Lovitură devastatoare pentru gruparea teroristă Houthi. Israelul l-a ucis pe prim-ministrul Ahmed al-Rahawi, care era acasă
Stiri externe
Lovitură devastatoare pentru gruparea teroristă Houthi. Israelul l-a ucis pe prim-ministrul Ahmed al-Rahawi, care era acasă

Prim-ministrul grupării Houthi, Ahmed al-Rahawi, susținut de Iran, a fost ucis joi în atacurile aeriene ale Israelului asupra capitalei Yemenului.

Cel puțin 17 copii au murit în accidentul din Iran. În total, peste 76 de persoane și-au pierdut viața, carbonizate
Stiri actuale
Cel puțin 17 copii au murit în accidentul din Iran. În total, peste 76 de persoane și-au pierdut viața, carbonizate

Un autobuz care transporta afgani deportaţi recent din Iran a intrat într-o coliziune şi a luat foc marţi, zeci de bărbaţi, femei şi copii pierzându-şi viaţa, relatează CNN.

76 de persoane au murit într-un accident de autocar, în Afganistan. Printre victime se numără 19 copii. FOTO & VIDEO
Stiri externe
76 de persoane au murit într-un accident de autocar, în Afganistan. Printre victime se numără 19 copii. FOTO & VIDEO

Peste 70 de persoane au murit marţi seara în Herat din vestul Afganistanului, în urma coliziunii între un autocar care transporta migranţi reveniţi din Iran, un camion şi o motocicletă, relatează AFP.  

Recomandări
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Donald Trump, „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin după expirarea ultimatumului. Kremlinul, fără reacție
Stiri externe
Donald Trump, „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin după expirarea ultimatumului. Kremlinul, fără reacție

Donald Trump spune că este „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin. Declarațiile președintelui SUA vine în contextual în care ultimatumul pe care i l-a dat șefului de la Kremlin legat de războiul din Ucraina a expirat.

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28