Iranul dispus să negocieze cu SUA pe tema nucleară, dar exclude discuțiile despre rachetele balistice

Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear, dar a exclus orice discuţie privind programul său de rachete balistice, a afirmat marţi secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al ţării.

Salutând decizia puterilor europene de a declanşa un mecanism pentru a impune din nou sancţiuni Teheranului, Statele Unite s-au declarat joi dispuse să deschidă discuţii directe cu Iranul cu privire la programul său nuclear.

Ţările occidentale şi Israelul acuză Iranul, care neagă acest lucru, că doreşte să se doteze cu arme nucleare. De asemenea, critică programul de rachete balistice al Iranului, în special dezvoltarea de rachete capabile să transporte un focos nuclear.

"Calea pentru negocierile cu Statele Unite nu este închisă, dar americanii se mulţumesc cu vorbe frumoase fără a veni la masa negocierilor, aruncând vina pe nedrept asupra Iranului", a scris secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al ţării, Ali Larijani, pe X.

"Vorbind despre condiţii nerealiste, cum ar fi restricţiile asupra programului de rachete balistice, ei deschid o cale care nu lasă loc pentru negocieri", a adăugat el.

Teheranul şi Washingtonul au iniţiat negocieri în aprilie pentru a reglementa programul nuclear al Iranului în schimbul ridicării sancţiunilor economice împotriva Republicii Islamice, dar aceste discuţii au fost suspendate în urma izbucnirii războiului dintre Israel şi Iran (13-24 iunie).

Iranul a afirmat la sfârşitul lunii iulie că nu va discuta cu guvernele occidentale despre capacităţile sale de apărare, după ce Franţa a chemat la "acord global" cu Teheranul care să includă, pe lângă reglementarea activităţilor sale nucleare, programul său de rachete balistice şi influenţa sa regională.

Săptămâna trecută, Franţa, Germania şi Regatul Unit au declanşat un mecanism care permite reinstaurarea sancţiunilor ONU împotriva Republicii Islamice în temeiul acordului nuclear internaţional din 2015 cu Iranul, potrivit Agerpres.

Statele Unite, în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump, au decis în 2018 să se retragă din acord şi au reintrodus propriile sancţiuni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













