Iranul avertizează România să nu ajute SUA cu bazele militare: ”Ar echivala cu participarea la o agresiune militară”

Știrea este în curs de actualizare!

Potrivit Iran International, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă țările să nu se implice în războiul din Orientul Mijlociu.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a spus Baghaei în cadrul unei conferințe de presă săptămânale.

El a afirmat că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a României.