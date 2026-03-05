Instalația de la Dimona din deșertul Negev este principalul centru de cercetare nucleară al Israelului și este asociată cu programul său nuclear nedeclarat.

Oficialul iranian a adăugat că, dacă Washingtonul și Israelul vor merge mai departe cu un astfel de scenariu, „rachetele finale eficiente” ale Iranului vor viza, de asemenea, toată infrastructura energetică din Orientul Mijlociu. „Este un scenariu pentru care ne-am pregătit deja”, a avertizat oficialul citat de ISNA.

În ultimele zile, premierul Benjamin Netanyahu și președintele Donald Trump au declarat că obiectivul operațiunii este „crearea condițiilor necesare pentru ca poporul iranian să înlocuiască regimul”.

În timp ce unii au afirmat că Trump ar putea declara că această condiție a fost îndeplinită și ar putea încheia operațiunea în câteva zile, oficiali israelieni de rang înalt au declarat pentru The Jerusalem Post că SUA vor continua lupta până când schimbarea regimului va avea loc efectiv.

În timp ce secretarul american al războiului, Pete Hegseth, a declarat că atacurile „nu sunt un așa-numit război pentru schimbarea regimului”, președintele Donald Trump, odată cu începerea războiului împotriva Iranului pe 28 februarie, a îndemnat poporul iranian să „preia controlul asupra guvernului” odată ce atacurile vor înceta, spunându-le că aceasta ar fi „probabil singura șansă pentru generații întregi”.