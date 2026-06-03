Practic, vorbim despre niște microfoane care ascultă utilajele. Astfel, devine clar cu mult timp înainte dacă un motor e pe cale să se strice.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
Tehnologia de ultimă oră folosește sunetele ca să afle din timp când se strică ceva prin fabrici.
Practic, vorbim despre niște microfoane care ascultă utilajele. Astfel, devine clar cu mult timp înainte dacă un motor e pe cale să se strice.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
Sursa: ProTV
Etichete: ilikeit, microfoane, fabrici, utilaje,
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