Canalul de stat IRIB News a difuzat un comunicat prin care îi ameninţa pe posibilii demonstranţi cu o reprimare şi mai sângeroasă decât la protestele de la sfârşitul lui decembrie şi începutul lui ianuarie, în care ar fi fost ucişi peste 7.000 de oameni, potrivit organizaţiei neguvernamentale Human Rights Activists in Iran (HRANA), care are sediul în SUA.

Demonstraţiile, declanşate iniţial de o criză economică severă, au fost cele mai mari proteste în ţară din ultimii ani.

Serviciul secret a anunţat că îi va urmări pe "trădători" în permanenţă. Potrivit comunicatului, "duşmanul cel rău" încearcă din nou "să insufle teroarea şi să provoace revolte" pentru că nu a fost capabil să-şi atingă obiectivele pe câmpul de luptă.