Iohannis va participa la banchetul organizat cu ocazia zilei de naștere a prințului Charles

Prinţul Charles împlineşte miercuri 70 de ani şi este deja moştenitorul care a aşteptat cel mai mult să urce pe tronul Marii Britanii. Va fi însă, probabil, cel mai bine pregătit suveran din istoria Regatului.

Chiar dacă nu toată lumea îl simpatizează, mulţi sunt de acord că înţelepciunea, umorul şi preocuparea pentru ecologie îi vor aduce sprijinul public de care are nevoie. Fiul cel mare al Reginei are o slăbiciune pentru ţara noastră: este un mare admirator al Transilvaniei, unde deţine câteva proprietăţi şi găseşte timp să le viziteze, cel puţin o dată pe an.



Cu ocazia aniversării, prinţul Charles a publicat două fotografii de familie în care îl ţine pe nepotul George pe genunchi şi toată lumea zâmbeşte jucăuş.

Dar să ne întoarcem cu exact 70 de ani în urmă, când Charles Philip Arthur George, prinţ de Wales şi duce de Cornwall, se năştea la Palatul Buckingham.

Avea numai 5 ani, când asista la încoronarea mamei sale, Elisabeta a II-a, care avea atunci 26 de ani.

La insistenţele tatălui, Charles a urmat cursurile a două dintre şcolile absolvite şi de Prinţul Philip. Nu-şi aminteşte cu plăcere de severitatea celei din Scoţia şi de sentimentul de însingurare trăit la internat.

Primul membru al familiei regale care a obţinut o diplomă de la Universitatea Cambridge, Charles a primit titlul de prinţ de Wales în cadrul unei ceremonii grandioase, în 1969.

Pentru marele public, cea mai fascinantă perioadă din viaţa lui Charles este cea în care a fost căsătorit cu prinţesa Diana, un mariaj care s-a dovedit însă unul nefericit.

Divorţul lor şi moartea tragică a Dianei într-un accident petrecut în 1997, la Paris, dar şi căsătoria prinţului, în 2005, cu vechea lui iubită din tinereţe au captat atenţia lumii întregi.

Cei care îl cunosc indeaprope spun că prinţul "are o curiozitate uriaşă despre lume şi o putere de muncă fenomenală." Nici măcar cei care îl antipatizează nu contestă perfecţionismul şi devotamentul prinţului faţă de îndatoririle regale. Ziua lui de muncă începe odată cu micul dejun şi se termină înspre miezul nopţii.

Mare admirator al muzicii lui Leonard Cohen, moştenitorul tronului este fericit când are timp să-l recitească pe Shakespeare, să se ocupe de grădinărit ori să picteze în acuarelă.

Ataşat de Transilvania, prinţul Charles deţine câteva propritati în regiune şi vizitează ţara noastră în fiecare an. Mare iubitor al naturii şi al tradiţiilor autentice, de patru decenii, prinţul este unul dintre primii şi cei de mai de vază activişti pentru protecţia mediului.

În general reţinut cu dovezile de afecţiune, prinţul a făcut de curând o excepţie notabilă la o ceremonie prilejuită de ziua de naştere a mamei sale.

Aniversarea Prinţului va fi sărbătorită în miercuri seară la Palatul Buckingham, printr-un banchet la care a fost invitat şi preşedintele Klaus Iohannis. Evenimentul va avea loc la ora 21.45, ora României.

