Vizita lui Araghchi face „parte din consultările bilaterale în curs dintre Iran şi Oman privind evoluţiile regionale, în special problema Strâmtorii Ormuz”, a precizat Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, scrie News.ro.

Miniştrii de externe „vor discuta şi vor face schimb de opinii cu privire la stabilirea unor mecanisme adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Baghaei.

Diplomația încearcă relansarea dialogului

Vizita are loc în contextul în care părţile implicate încearcă să relanseze procesul diplomatic aflat în impas, după recentele confruntări dintre SUA şi Iran.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat anterior că memorandumul de înţelegere dintre SUA şi Iran „s-a terminat”, dar a precizat că discuţiile cu Iranul vor continua.

Oficiali americani de rang înalt au declarat că Washingtonul se aşteaptă ca Teheranul să emită în zilele următoare o declaraţie publică prin care să confirme că Strâmtoarea Ormuz este deschisă şi că navele comerciale care încearcă să traverseze această cale navigabilă nu vor fi atacate.

Oficialii au refuzat să precizeze consecinţele pentru Iran în cazul în care acesta nu va emite o astfel de declaraţie publică. Însă, în termeni generali, aceştia au avertizat că SUA ar putea lua măsuri suplimentare.