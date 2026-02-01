Wonderhood Studios din Marea Britanie a inclus înregistrările în care Jackson îşi exprimă aceste gânduri într-o nouă serie documentară de patru episoade, care începe miercuri şi explorează achitarea sa de acuzaţiile de abuz sexual asupra copiilor, după un proces penal de 14 săptămâni în apropiere de Los Angeles, în 2005.



Un trailer promoţional al serialului The Trial, difuzat de Channel 4, prezintă vocea blândă şi ascuţită a lui Jackson, care afirmă: „Copiii... vor doar să mă atingă şi să mă îmbrăţişeze”.



„Copiii ajung să se îndrăgostească de personalitatea mea – uneori asta îmi creează probleme”, spune Jackson în clip, după ce un intervievat explică că unele dintre lucrurile dezvăluite în înregistrările în cauză „nu au precedent”.

Sâmbătă, New York Post a relatat despre o altă remarcă deosebit de alarmantă pe care Jackson a făcut-o în înregistrările respective.



„Dacă mi-ai spune acum... «Michael, nu vei mai putea vedea niciun alt copil»... m-aş sinucide”, ar fi spus Jackson în înregistrări, potrivit Post.



Site-ul web al Wonderhood Studios afirmă că The Trial îşi propune să depăşească „circul mediatic” care a înconjurat achitarea lui Jackson pentru a pune „întrebări profunde despre faimă, rasă şi sistemul judiciar american”.



Înainte de achitarea sa, Jackson a fost acuzat de molestarea unui băiat, de furnizarea de alcool unui copil, de intoxicarea unui minor pentru a-l abuza şi de complotul de a ţine un minor şi familia sa captivi la ferma Neverland din California a câştigătorului a 13 premii Grammy.



Aceste acuzaţii au provenit dintr-un documentar televizat britanic, Living with Michael Jackson, difuzat în februarie 2003.

Într-un interviu din martie 2005, Jackson a susţinut că acuzaţiile au reprezentat punctul cel mai de jos din viaţa sa şi că au fost aduse împotriva lui ca parte a unui plan elaborat pentru a-l discredita.



„Sunt complet, complet nevinovat”, a mai spus Jackson în acel interviu. „Vă rog să ştiţi că, în acest moment, se desfăşoară o conspiraţie de amploare.”



Pe 13 iunie 2005, un juriu l-a găsit pe Jackson nevinovat de toate acuzaţiile într-o sală de judecată din Santa Maria, California.



Patru ani şi două săptămâni mai târziu, Jackson a murit din cauza a ceea ce autorităţile au descris ca fiind „intoxicaţie acută” cu puternicul anestezic Propofol. Avea 50 de ani.



Medicul său personal, dr. Conrad Murray, a fost ulterior condamnat pentru că i-a administrat lui Jackson doza letală de propofol în timp ce cântăreţul se pregătea pentru o serie de concerte de revenire.

Murray a fost găsit vinovat de omor prin imprudenţă şi a ispăşit aproape doi ani de închisoare.



