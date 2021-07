Indundațiile fac prăpăd în vestul Europei. Cel puțin 126 de morți și peste 1.000 de dispăruți

Bilanțul intemperiilor catastrofale din Europa de vest, se agravează cu fiecare ora, iar pagubele materiale, sunt colosale.

În Germania, cel puțin 103 oameni au pierit și peste o mie sunt dați dispăruți. Râurile revărsate au măturat regiuni întinse din două landuri.

Și Belgia plânge, cel puțin 23 de victime. Olanda, Luxemburg și Elveția sunt de asemenea devastate de viituri.

Experți, dar și politicieni, văd în această dramă "efectele catastrofei climatice". Aceste intemperii sunt un "apel la realism". Modificările climatice "sunt deja aici, cu noi", a declarat șefa verzilor, din Bundestag.

Cu fiecare oră ce trece, se lămurește magnitudinea dezastrului. Năuciți, supraviețuitorii nici nu-și pot imagina cum vor reuși să curețe orașele. Landurile germane Renania-Palatinat şi Renania de nord - Westphalia sunt cel mai greu lovite de acest front atmosferic de joasă presiune, pe care meteorologii germani l-au botezat "Bernd". Zeci de oameni au pierit în urma alunecărilor de teren.

Într-un district rural, la sud de Koln, în jur de 1.300 de localnici au fost dați dispăruți.

Michelle Clifford, Sky News: „Cel puțin unii dintre ei ar putea fi găsiți teferi pentru că una dintre probleme este că atât rețeaua de electricitate cât și cea de telefonie sunt căzute. Nu mai vorbesc de conexiune la Internet.”

Pe de altă parte, autoritățile deplâng faptul că unii localnici au refuzat să asculte ordinele de evacuare.

Peste 15 mii de polițiști, militari și membri ai echipelor de intervenție sunt pe teren, iar elicopterele nu contenesc să recupereze oameni blocați de zeci de ore pe acoperișuri.

Operațiunile sunt anevoioase pentru că drumurile sunt impracticbaile și, în plus, continuă să plouă.

Michelle Clifford, Sky News: „Autoritățile și echipele de intervenție se concentrează acum pe două baraje, care stârnesc îngrijorare: unul de lângă frontiera cu Belgia, care amenință de azi-noapte să cedeze sub presiunea puhoaielor, iar altul care începe să dea semne de instabilitate. Inginerii și alti experți analizează situația acestor baraje și au cerut evacuarea localnicilor.”

Când viitura s-a năpustit asupra orașului belgian Verviers, apa a atins pe străzi chiar și doi metri.

Locuitorii din Liege şi împrejurimi - a treia zonă urbană a Belgiei ca mărime, după Bruxelles şi Anvers - au primit ordin de evacuare. Iar cei care nu-și pot părăsi casele, sunt rugați să rămână la etajele superioare ale clădirilor.

Femeie: „Pe la 2 noaptea mi-am sunat soțul pentru că apa tot urca, parterul era sub apă. Am apucat să urcăm la etaj, asta pe la 3. Am încercat să salvăm ce se putea, dar n-am reușit mare lucru...”

În Olanda, regele Willem-Alexander şi regina Maxima au vizitat un oraş inundat în apropierea granițelor cu Germania și Belgia. 10.000 de locuitori ai Maastrichtului au primit ordin de evacuare.

Comisia Europeană s-a declarat gata să ajute țările devastate de potop, iar Italia a trimis deja pompieri în Belgia. Și premierul Boris Johnson a oferit sprijinul Regatului Unit pentru eforturile de salvare.