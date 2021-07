Germania confirmă primele cazuri de pestă porcină africană la animale domestice

Primele cazuri de pestă porcină africană la animale domestice au fost confirmate la două ferme de porci din Brandenburg, un land din estul Germaniei, a anunţat vineri ministerul federal al Agriculturii.

Precedentele cazuri de pestă porcină africană din Germania au fost descoperite doar la animale sălbatice, cu 1.267 de cazuri de PPA identificate la mistreţi în zona Brandenburg, o regiune la graniţa cu Polonia unde pesta porcină este larg răspândită, transmite Agerpres.

China şi alte state mari care cumpără carne de porc au interzis importurile din Germania în luna septembrie 2020 după ce primele cazuri de PPA au fost confirmate la animalele sălbatice. Interdicţiile la import în China şi alţi mari importatori asiatici rămân în continuare în vigoare.

Institutul ştiinţific Friedrich-Loeffler a confirmat existenţa virusului pestei porcine la o fermă organică cu 200 de porci şi la o mică exploataţie agricolă cu doar doi porci, a informat Ministerul Sănătăţii din landul Brandenburg. Toate animalele din cele două ferme vor fi sacrificate.

"Timp de aproape un an am luptat împotriva presiunii enorme a virusului provenit din Polonia", a declarat ministrul Sănătăţii din landul Brandenburg, Ursula Nonnemacher. Potrivit acesteia, a fost construit un gard la graniţa cu Polonia pentru a împiedica trecerea porcilor mistreţi în Germania şi în plus au fost puse la punct şase zone unde a fost intensificată vânătoarea porcilor mistreţi.

"Regret descoperirea primelor cazuri la fermele de porci dar, din păcate, această posibilitate nu a putut fi niciodată complet exclusă", a spus Nonnemacher.

Interdicţiile impuse anul trecut asupra cărnii de porc din Germania a perturbat schimburile comerciale în condiţiile în care alţi producători europeni, inclusiv Spania, şi-au majorat exporturile spre Asia în timp ce Germania şi-a majorat livrările în interiorul UE.

Pesta porcină africană nu afectează oamenii dar este mortală pentru porci. Boala a apărut în Africa de unde s-a răspândit în Europa şi Asia unde a ucis deja sute de milioane de porci şi a modificat industria globală a cărnii de porc şi a nutreţului.