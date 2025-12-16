Incident spectaculos: replica Statuii Libertății a căzut într-o piață publică din cauza vântului puternic | Video

Vântul puternic au făcut ca o replică a Statuii Libertăţii să se prăbuşească luni, în oraşul Guaíba, din sudul Braziliei. Din fericire, nu s-au înregistrat victime în urma accidentului, relatează Le Figaro.

Vântul a suflat cu peste 80 km/h şi a doborât o replică a Statuii Libertăţii îdin oraşul Guaíba, situat în statul Rio Grande do Sul, în sudul ţării. Este vorba de o replică la scară 1/2 a originalului din New York, cu o înălţime de 24 de metri.

Scena a devenit virală pe reţelele sociale. Brazilienii uimiţi au filmat prăbuşirea monumentului. Statuia, care nu a rezistat forţelor naturii, s-a desprins de soclu, înainte de a cădea într-o parcare situată la poalele ei.

Din fericire, „Miss Liberty” nu a făcut victime în urma căderii sale. Monumentul prăbuşit a blocat intrarea în parcarea magazinului Havan unde se afla.

Statuia Libertăţii este unul dintre cele mai cunoscute monumente din lume şi numeroase replici au fost construite peste tot pe planetă.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













