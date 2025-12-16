Incident spectaculos: replica Statuii Libertății a căzut într-o piață publică din cauza vântului puternic | Video

Stiri externe
16-12-2025 | 15:56
statuia libetatii

Vântul puternic au făcut ca o replică a Statuii Libertăţii să se prăbuşească luni, în oraşul Guaíba, din sudul Braziliei. Din fericire, nu s-au înregistrat victime în urma accidentului, relatează Le Figaro.

autor
Vlad Dobrea

Vântul a suflat cu peste 80 km/h şi a doborât o replică a Statuii Libertăţii îdin oraşul Guaíba, situat în statul Rio Grande do Sul, în sudul ţării. Este vorba de o replică la scară 1/2 a originalului din New York, cu o înălţime de 24 de metri.

Scena a devenit virală pe reţelele sociale. Brazilienii uimiţi au filmat prăbuşirea monumentului. Statuia, care nu a rezistat forţelor naturii, s-a desprins de soclu, înainte de a cădea într-o parcare situată la poalele ei.

Din fericire, „Miss Liberty” nu a făcut victime în urma căderii sale. Monumentul prăbuşit a blocat intrarea în parcarea magazinului Havan unde se afla.

Statuia Libertăţii este unul dintre cele mai cunoscute monumente din lume şi numeroase replici au fost construite peste tot pe planetă.

Citește și
razboi ucraina
Comisia Internațională pentru Revendicări: Peste 70 de țări cer Rusiei să plătească Ucrainei despăgubiri de război

Sursa: News.ro

Etichete: incident, brazilia, statuia libertatii,

Dată publicare: 16-12-2025 15:56

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Comisia Internațională pentru Revendicări: Peste 70 de țări cer Rusiei să plătească Ucrainei despăgubiri de război
Stiri externe
Comisia Internațională pentru Revendicări: Peste 70 de țări cer Rusiei să plătească Ucrainei despăgubiri de război

Peste 70 de țări au elaborat Comisia Internațională pentru Revendicări, un mecanism care prevede compensarea Ucrainei pentru pagubele de sute de miliarde de dolari produse de războiul declanșat împotriva sa de către Rusia.

Muntenegru avansează pe calea spre aderarea la UE prin închiderea a cinci noi capitole de negociere
Stiri externe
Muntenegru avansează pe calea spre aderarea la UE prin închiderea a cinci noi capitole de negociere

UE și Muntenegru au anunțat închiderea provizorie a cinci noi capitole de negociere pentru aderarea țării la blocul comunitar.

 

Michelle Obama trebuia să se întâlnească cu familia Reiner în seara crimei. Reacție dură la mesajul lui Trump
Stiri externe
Michelle Obama trebuia să se întâlnească cu familia Reiner în seara crimei. Reacție dură la mesajul lui Trump

Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor.

Recomandări
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”
Stiri actuale
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”

România, ca și alte state din Europa, ar putea ajunge să aleagă “calea autoritară” în locul democrației, care pierde teren peste tot în lume, în favoarea iliberalismului.

SURSE: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită
Stiri actuale
SURSE: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită

Fostul ministru Răzvan Cuc a fost ridicat de DNA, marți, din locuința sa de lângă București. El este vizat de suspiciuni de corupție într-o anchetă în care se vorbește despre o șpagă uriașă promisă directorului general al RAR.

Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei
Stiri externe
Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei

Tot mai multe familii din Regatul Unit vor ajunge să „înțeleagă ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara încearcă să descurajeze o posibilă confruntare cu Rusia, a declarat șeful armatei britanice.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Decembrie 2025

48:27

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28