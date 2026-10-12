Piața acoperită, care găzduiește numeroase standuri alimentare și este populară atât printre localnici, cât și printre turiști, a fost cuprinsă complet de flăcări. Pompierii au fost alertați în jurul orei 4:15 și, la sosire, au găsit piața deja complet cuprinsă de flăcări, arată Daily Mirror.

Locotenent-colonelul de Bouvier a declarat: „Flăcări înalte afectau întreaga piață acoperită." Ariel Weil, responsabil administrativ al zonei centrale, a anunțat că incendiul este „sub control", dar că piața este „total distrusă". Pompierii au confirmat că 1.000 de metri pătrați au fost distruși de flăcări. „Piața acoperită a fost complet distrusă. Nu a mai rămas nimic", a spus de Bouvier pentru BFMTV.

Imaginile postate pe rețelele sociale arătau flăcări uriașe ridicându-se în cerul nopții deasupra Parisului. Cel puțin două treimi din structura metalică a pieței s-a prăbușit.

Incendiul a fost stins, dar echipajele de pompieri au rămas la fața locului pentru a verifica dacă nu există risc de reaprindere, operațiune care ar putea dura până la prânz. Cauza incendiului este necunoscută deocamdată, iar o anchetă este în desfășurare. Aproximativ cincizeci de vehicule și peste 150 de pompieri au fost mobilizați.