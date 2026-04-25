500 de pompieri, ajutați de membri ai Gărzii Naționale, luptă cu două focare ce se extind necontrolat. Flăcările au făcut scrum 120 de locuințe și amenință alte o mie.

În Georgia, zonele cele mai grav afectate includ comitatele din apropierea coastei, unde aproape 50 de case au fost deja distruse, iar alte aproximativ o mie de locuințe sunt amenințate.

Din fericire, însă, nu au fost înregistrate victime. Focul e alimentat de seceta severă și de vântul puternic, într-o perioadă cu temperaturi ridicate și umiditate scăzută.

Autoritățile avertizează că pericolul izbucnirii de noi incendii se va menține și pe parcursul săptămânilor viitoare, când sunt prognozate doar ploi izolate. Au ordonat sute de evacuări, tot mai mulți locuitori fiind îndemnați să plece pe măsură ce condițiile se schimbă.