Este vorba de primele şase parcări care vor fi modernizate şi dezvoltate în zona Moara Vlăsiei (stânga/dreapta), Ştefăneştii de Jos (stânga/dreapta) şi Gruiu (stânga/dreapta).

La Moara Vlăsiei facilităţile moderne pentru şoferi şi pasageri vor fi construite de către concesionarul OMV Petrom. Este vorba de toalete publice moderne, inclusiv duşuri, staţii de distribuţie carburanţi, spaţii comerciale şi snack bar, precum şi staţii de încărcare pentru vehicule electrice, atât uşoare cât şi grele.

Cât priveşte celelalte parcări, aici urmează să fie finalizate lucrările abandonate de fostul constructor şi vor fi amenajate spaţii pentru opriri de scurtă durată, locuri de parcare sigure, toalete curate, precum şi zone de relaxare şi mese în aer liber, arată oficialul din MTI.

„În ultimele luni au avut loc mai multe discuţii privind starea lucrărilor deja executate. Acestea au fost expertizate şi au fost identificate o serie de deficienţe. Apreciem deschiderea concesionarului de a remedia aceste probleme în perioada următoare, astfel încât proiectul să respecte standardele de calitate necesare”, precizează Horaţiu Cosma.

Durata contractuală pentru proiectarea şi execuţia tuturor facilităţilor este de 18 luni, însă atât MTI, cât şi concesionarul şi-au propus să reducă acest termen, „pentru ca românii să beneficieze cât mai rapid de servicii moderne şi civilizate pe Autostrada Bucureşti – Ploieşti, după prea mulţi ani de aşteptare”.

Pentru a doua tranşă de 6 parcări de pe Autostrada Bucureşti – Ploieşti, din zonele Palanca, Moara Domnească şi Bărcăneşti, procedura de concesiune a fost anulată în anul 2024 şi încă nu a fost relansată, mai arată Horaţiu Cosma.

.„Am solicitat CNAIR să reia această licitaţie în cel mai scurt timp, astfel încât întreaga autostradă să beneficieze de servicii moderne şi facilităţi la standarde europene”, se arată în postare.