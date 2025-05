În Canada are loc cea mai amplă acţiune de evacuare din istoria recentă, din cauza incendiilor de vegetație

Incendiile care se intensifică încep, de asemenea, să trimită fum periculos spre oraşe importante din Statele Unite, scrie CNN.

Premierii din Manitoba şi Saskatchewan au declarat stare de urgenţă şi mare parte din Canada, de la Teritoriile de Nord-Vest şi Alberte până în Quebec, se afla, joi, la risc ”extrem” de incendii de vegetaţie, acesta fiind cel mai înalt nivel pe scara privind riscul de incendii al Agenţiei de Mediu din Canada.

Joi, erau peste 160 de incendii de vegetaţie active în Canada, potrivit Centrului canadian interagenţii pentru Incendii de Pădure, iar circa jumătate dintre acestea nu se află sub control. Joi, ţara a ridicat Nivelul Naţional de Alertă la 5 din 5, neobişnuit de ridicat pentru acest moment, atât de devreme în sezonul incendiilor. Anul trecut, Canada nu a ajuns la acest nivel până în 15 iulie.

În Manitoba, circa 17.000 de persoane au primit ordin de evacuare, inclusiv oraşul Flin Flon, Naţiunea Pimicikamak Cree şi comunitatea nordică Cross Lake, alături de Naţiunea Mathias Colomb Cree, potrivit CBC News, partener canadian al CNN.

În această provincie, starea de urgenţă va rămâne în vigoare timp de o lună şi ar putea fi extinsă dacă o vor cere condiţiile, a afirmat premierul din Manitoba, Wab Kinew.

”Acesta este un moment de teamă şi nesiguranţă. Este un moment de îngrijorare”, a spus Kinew, recunoscând că aceasta este cea mai mare evacuare ordonată din ”memoria celor mai mulţi oameni”.

”Dar vreau să vă spun că ceilalţi locuitori din Manitoba vă vor primi cu braţele deschise. Vom trece de această perioadă grea şi vom depăşi această perioadă de încercări în felul în care o facem mereu: lucrând împreună”, a afirmat el.

Incendiile de vegetaţii au obligat mii de persoane să se evacueze şi în provincia vecină Saskatchewan, a relatat CBC, iar premierul din Saskatchewan, Scott Moe, a declarat, joi, o stare de urgenţă de 30 de zile ăîn provincie. Aceasta vine după apelurile liderilor Primelor Naţiuni de a face acest pas, notând ”îngrijorările profunde” privind resursele de a lupta cu incendiile.

”Este o situaţie foarte gravă cu care ne confruntăm în Saskatchewan. Avem nevoie de ploi şi avem nevoie de ele cât de repede”, a declarat Moe, într-o conferinţă de presă.

Schimbările climatice duc la creşterea numărului de zile cu risc de incendii, precum şi la incendii mai frecvente şi mai extinse, care se manifestă extrem.

Manitoba has issued a state of emergency due to wildfires, prompting the evacuation of approximately 17,000 residents, the largest in recent history. Stay safe ???????? pic.twitter.com/RUVx8K4Xwo